新华社北京6月6日电 国务委员兼外长王毅将于7日至8日在重庆出席纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会和澜湄合作第六次外长会。外交部发言人汪文斌6日就此回答了记者有关提问。

有记者问：能否介绍王毅国务委员兼外长出席纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会的背景和考虑？

汪文斌说，今年是中国和东盟建立对话关系30周年，对双方关系具有承上启下、继往开来的特殊意义。30年来，中国和东盟合作实现跨越式发展，成为亚太区域合作中最成功、最具活力的典范。在当前疫情形势依然严峻的背景下，双方商定线下举行特别外长会，体现各方对新形势下发展中国—东盟关系的高度重视和期待。

“王毅国务委员兼外长期待同东盟各国外长一道，梳理总结中国和东盟30年合作成果和经验，以抗击疫情和经济复苏为主线，进一步加强战略规划对接，打造务实合作亮点，推动双方关系提质升级，共同为地区和平稳定和发展繁荣作出新贡献。”汪文斌说。

他表示，会议期间，王毅国务委员兼外长还将同东盟国家外长和东盟秘书长分别举行双边会见。

有记者问：能否介绍一下举办澜湄合作第六次外长会的有关背景情况？中方对此次会议有什么期待？

汪文斌说，澜沧江—湄公河合作是中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型次区域合作机制，启动以来发展迅速，成果显著，有力促进了流域六国经济社会发展，为各国民众带来了实实在在的利益。去年以来，在新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，六国大力开展抗疫合作，积极推动复工复产，持续加强人文交流，推动澜湄合作保持高水平发展态势。

他说，第六次外长会在澜湄合作启动5周年之际举办，具有承上启下的重要意义。中方希望通过此次会议，与湄公河五国一道，梳理澜湄合作取得的进展，总结5年来合作经验，不断深化各领域合作，共建澜湄流域经济发展带，为本地区疫后复苏和发展繁荣提供新动力，为助力东盟共同体建设和区域经济一体化进程作出新贡献。

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