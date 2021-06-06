新华社贵阳6月6日电（记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅5日同印尼总统特使、对华合作牵头人卢胡特在贵阳共同主持中国印尼高级别对话合作机制首次会议。

王毅表示，中方始终从战略高度看待中国印尼关系，从全球视角发展中国印尼合作。本次会议标志着两国综合性高级别合作机制成立，是双方落实元首共识的重要举措。首次会议之际，我们要树立“共建中国印尼命运共同体”的长远目标，聚焦政治安全、贸易投资、人文交流、海上合作、抗疫及公共卫生等五大领域合作，开创中国印尼关系全方位发展的新格局。

卢胡特说，印尼中国高级别对话合作机制的建立，将为两国开展更富有成效的合作提供新的支撑。印尼愿同中方加快共建“一带一路”，深化“区域综合经济走廊”建设，推动雅万高铁如期完工。

会后，王毅和卢胡特共同签署了《中国印尼两国关于建立高级别对话合作机制的谅解备忘录》和《中国印尼两国关于加强海上合作的谅解备忘录》。双方交换了《关于推进区域综合经济走廊建设合作的谅解备忘录》和《关于建立区域综合经济走廊建设合作联合委员会的谅解备忘录》。

(责编：白宇、郝江震)