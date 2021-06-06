美国社交媒体平台脸书公司4日宣布，将封禁美国前总统唐纳德·特朗普的账号至2023年，同时修改政治人物违反平台规则的处罚办法。

美国国会大厦今年1月6日遭暴力冲击。美国主要社交媒体平台以煽动暴力为由封禁特朗普的账号。

【动态评估】

脸书公司说，将封禁特朗普的账号至少到2023年1月。这家企业的全球事务主管尼克·克莱格在社交媒体写道：“我们认为他的行为严重违背平台规则，依据新执行条例对他施行最严厉处罚。”

1月6日，时任总统特朗普在脸书转发支持者冲击国会大厦的视频，同时留言“我爱大家，你们独一无二”。特朗普的脸书账号次日起遭封禁。特朗普在其他社交媒体发布类似内容，推特、优兔等平台同样封禁他的账号。

脸书公司旗下一个审核具有争议性内容的独立小组5月作出评估，认为脸书无限期封禁特朗普账号的做法不正确，呼吁企业“恰当应对”。

克莱格说，脸书将在封禁期满前组织多名专家评估特朗普在社交媒体的活动是否仍会危及公共安全。“如果我们确认仍会对公共安全构成一系列风险，我们将延长限制期限并持续评估直至风险消退。”

特朗普4日谴责脸书公司的决定，宣称这一决定“侮辱”他的支持者，批评2020年美国总统选举舞弊。他说：“我下次入主白宫以后将不再同意（脸书首席执行官）马克·扎克伯格的请求，不会与他及其夫人一起吃饭。一切将公事公办！”

扎克伯格与特朗普2019年在白宫餐叙。

【特例豁免】

对政治人物在社交媒体发表的言论，脸书公司的处置引发争议。有人指责脸书对政治言论不干涉的做法，另一些人则认为管控不利于言论自由。

脸书公司4日说，如果政治人物在社交媒体发布虚假或恶毒言论，脸书将不再给予他们“无限制豁免”。按照克莱格的说法，脸书将开始发布政治人物上述言论能够得到豁免的“极少特例”。

脸书目前不会把政治人物在平台发布的内容交由第三方核查事实。

路透社报道，就脸书对政治人物违背平台规则的处置，封禁特朗普账号的决定以及新规定会产生重大影响。公众人物在脸书煽动或庆祝持续暴力或动乱被视为违规，账号将遭封禁一个月至两年。

脸书旗下审核小组还建议，脸书应该审视其在去年美国总统选举中发挥的作用。脸书说，企业正与学界合作开展研究。这一小组提出19项建议，脸书已经执行其中15项。（包雪琳）（新华社专特稿）

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