随着一些欧洲国家放宽因新冠疫情实施的跨境旅行限制，英国和美国主要航空运营商呼吁美国政府采取类似举措，重新开放跨大西洋旅行。

路透社4日报道，英国和美国几家主要航空公司负责人、英国伦敦希思罗机场首席执行官和行业组织美国旅游协会负责人定于7日举行视频会议，推动取消美国和英国之间的旅行限制。

美国航空公司、英国航空公司、达美航空公司、美国联合航空公司和捷蓝航空公司的首席执行官届时将与会。

美国航空公司总裁罗伯特·艾瑟姆4日在罗纳德·里根华盛顿国家机场举行的新闻发布会上说，“我们知道有巨大的被抑制的服务需求”，企业有“充足能力为欧洲旅行做好准备”。

2020年3月以来，美国禁止几乎所有14天以内到访过英国的非美国公民入境。大多数访问英国的美国旅客抵达时必须隔离10天。上述旅行限制同样适用于访问过巴西、南非、印度和伊朗的大多数非美国公民。

一些航空运营商负责人5月11日呼吁美英政府官员与航空公司举行会谈，讨论如何“迅速重新开放跨大西洋旅行”。

不过，航空公司和美国政府官员预期，美方旅行限制措施短期内不会变化，这些限制可能最早在7月4日前后取消。美方眼下尚未做出决定。

知情人士透露，美国政府官员3日与英国官员通电话，白宫方面没有打算取消旅行限制。就两国政府官员商讨放宽旅行限制一事，白宫方面4日拒绝回答路透社记者提问。

白宫新闻秘书珍·普萨基5月21日说：“我们当然理解许多欧洲人来美国旅游的愿望，反之亦然……我们无法对公众的压力甚至是情绪予以回应，必须依据健康和医疗专家的指导行事。”

按美联社说法，全球航空业正在寻求放宽跨境旅行限制措施，允许更多国际旅行。

一些航空公司高层担忧，旅游业复苏速度不及预期，夏季度假旺季将受影响。他们希望七国集团领导人在峰会期间或峰会之前同意放宽旅行限制。七国集团领导人峰会定于下周在英国举行。

国际航空运输协会说，受新冠疫情冲击，全球航空业2020年损失1260亿美元，预计今年将损失480亿美元。根据这一机构5月26日发布的报告，今年全球民航客运量预计只有2019年的52%，2023年才有望超过疫情暴发前水平。（刘曦）（新华社专特稿）

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