俄罗斯总统弗拉基米尔·普京4日参加圣彼得堡国际经济论坛时说，俄罗斯与美国的关系目前处于“极其低的水平”，双方需要为促进关系正常化而寻找办法。他不期待定于本月中旬举行的俄美元首会晤会取得任何突破，但认为讨论双方关切的话题是“好事情”。

【些许期待】

普京在圣彼得堡出席这场经济论坛期间发表讲话，谈及俄美关系时说：“我们需要为改善（俄美）关系问题寻找办法，现在双边关系处于极其低的水平”。

他说：“我们与美国没什么过节，但美国与我们有。美国想要遏制我们的发展并公开这样说，以限制经济和企图干涉我国内政的方式（遏制俄罗斯发展）。”在普京看来，美方每每采取损害俄美关系的举措都是基于这一点。

普京与美国总统约瑟夫·拜登定于16日在瑞士日内瓦会晤。

普京在经济论坛间隙接受俄罗斯第一频道采访时说，他不期待日内瓦会晤能给俄美关系带来任何突破性进展，但打算与拜登探讨恢复双边关系的可能性，双方有很多话题可以讨论。

“我们能会面，谈谈恢复两国关系的可能性，谈谈双方感兴趣的话题，而这些话题不少，这本身就不错。我期待取得积极成果，希望能为接下来采取促进关系正常化的措施、为解决两国和国际社会面临的问题创造条件。”

普京说，军备控制、国际冲突、新冠疫情、气候变化都是他与拜登会晤时可以谈及的话题。

白宫新闻秘书珍·普萨基4日说，美俄元首会晤有望谈及核安全稳定以及乌克兰局势等话题。美方不期待这场会晤解决两国关系中的所有问题和挑战。

【拒绝“背锅”】

普京在接受俄罗斯第一频道采访时说，有关俄参与黑客攻击美方企业的说法是“无稽之谈”。

“我听说了某家肉企。完全是胡说，可笑。管道的事情也荒唐，”普京说，“美国特工机构应该追踪那些勒索者究竟是谁。肯定不是俄方想要敲诈钱财。”

世界肉类加工巨头JBS股份有限公司美国分部JBS美国食品加工公司5月31日自称遭黑客攻击，北美地区和澳大利亚信息系统被“黑”。这家企业告诉白宫，黑客团伙的据点可能在俄罗斯。美国科洛尼尔管道运输公司曾经遭遇类似情况。由于遭遇黑客攻击，这家企业一条输油干线上月停运大约一周。它一度被迫关闭整个能源供应网络，极大影响美国东海岸燃油供应。

拜登5月中旬说，科洛尼尔管道运输公司遭黑客攻击与俄罗斯政府无关，但美方有充分理由相信，实施网络攻击的人居住在俄罗斯。白宫方面6月4日说，拜登将在美俄元首会晤期间向普京提及网络犯罪议题。

普京4日说，有人试图在俄美总统会晤前挑起冲突，所幸一些有常识的美国人意识到这一点。

【去美元化】

普京说，美国政府把美元当作政治工具，“削弱了它作为世界储备货币的作用”。

俄政府近期释放进一步去美元化的信号，包括可能尝试放弃用美元结算原油合约，计划把美元从俄国家财富基金中完全移除，加大投资欧元、人民币和黄金。

普京说：“我们正在考虑使用本币结算的可能性，我们无意将去美元化用作某种政治推手。我们并不愿意这么做，但世界经济体系、世界货币体系的发展规律告诉我们，储备货币需要多元化。”

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，俄美在军控领域实现有限合作，但就乌克兰、网络安全、人权、干预选举等议题分歧明显，对抗加剧。（杜鹃）（新华社专特稿）

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