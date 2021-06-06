新华社北京6月5日电 （国际观察）扣船卖油 美国“海盗”行径背后的强权逻辑

新华社记者

美国媒体日前报道，美国政府今年年初在阿拉伯联合酋长国海域扣押一艘油轮，后将该油轮上约200万桶伊朗原油出售变现。此前，美国还曾在海外拦截运往委内瑞拉的燃油、运往欧洲国家的口罩等。

对于美国此类行为，相关受害国直斥其为“海盗行径”。专家指出，美国以霸凌手段在海外抢夺别国物资的背后，是美国一家独霸的强权逻辑和本国利益优先的自私心态，是美国的“世界观出了问题”。

现代“海盗”

据美联社等媒体报道，美国今年2月在阿联酋富查伊拉港外扣押悬挂利比里亚国旗的“阿希莱亚斯”号油轮，并没收船上约200万桶原油。美方称，运货方试图掩盖这批原油的归属，将其标注为产于伊拉克的“巴士拉轻质原油”，美方认为这批原油与伊朗伊斯兰革命卫队有关。由于伊朗伊斯兰革命卫队于2019年被美国认定为“恐怖组织”，美方依据其国内“反恐法律”将这批原油没收。

报道说，美方将“阿希莱亚斯”号带回休斯敦，将200万桶石油以1.1亿美元的价格出售，这笔款项目前由第三方托管。美国能源信息管理局近期公布的报告显示，美国于今年3月从伊朗“进口”了超过100万桶原油。有分析认为，这笔“进口”正是美方2月没收所得。

伊朗外交部发言人今年2月将美方拦截原油的行为称为“海盗行径”，指责“美国以虚假借口实施这种行为非常可耻”。发言人表示，这些原油来自伊朗私营部门，与政府无关。

美国能源信息管理局的报告公布后，伊朗官方表示，伊方对此事细节一无所知，也不掌握美国进口伊朗石油数据，但美方根据其国内法“自克林顿时期就不再从伊朗购买石油了”。

屡次犯案

伊朗分析人士马吉德·阿巴西指出，美国的此类行为已不是第一次，美方近年来多次违反国际法，根本不考虑其“海盗”行为对别国造成的伤害。

去年8月，美国司法部称美方拦截了4艘向委内瑞拉运送伊朗燃油的油轮，没收了油轮上近112万桶燃油。美国能源信息管理局的报告显示，这批燃油于去年10月被“进口”至美国。据报道，这批燃油已于去年以4000万美元价格被出售。

委内瑞拉总统马杜罗后来在一次讲话中严厉批评美方此举。他说，美国在委内瑞拉国内最缺汽油的时候拦截了向委运送汽油的油轮，“这是赤裸裸的犯罪和海盗行为”。

去年新冠疫情开始在全球蔓延后，美国曾以高价抢购或截留其他国家订购的防疫物资，引发相关国家强烈不满。法国大东部大区议会主席让·罗特纳曾愤怒地指责：“美国人直接出现在机场跑道，拿着现金以3到4倍的价格购买我们订下的货物。我们不得不为此而斗争。”尽管他提到的这批口罩最终未被抢走，但他表示：“在停机坪的确有这种现象。”

德国媒体去年4月也报道，德国当时订购的20万个口罩在泰国曼谷被美国“截胡”，德方当时已经付款，但这批口罩还是被美国加价买走。柏林市内政部长安德烈亚斯·盖泽尔指责美国的做法是“现代海盗行径”。

“世界观出问题”

分析人士指出，以“反恐法律”为由没收伊朗石油，体现了美国长期以来将国内法凌驾于国际法和国际规则之上实施“长臂管辖”的恶习，其目的在于维护美国的全球霸权地位和政治经济利益。而不顾他国疫情肆意“截胡”别国订购的防疫物资，则体现了美国将本国利益置于他国利益和国际社会共同利益之上的霸道和自私。

伊朗国家通讯社刊文评论，美国前总统特朗普执政时期，由于特朗普对多边主义和国际法的无视，发生此类强盗行为还不难理解，但美国新总统拜登今年1月上台后再次发生这样的事情，让人十分担忧。这表明拜登政府仍在奉行特朗普对伊朗的“极限施压”政策。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃说，有些评论家以为拜登政府的外交政策将远离特朗普时期的策略，但华盛顿最近几个月的态度表明，美国的问题不是政客个人的问题，而是“这个国家世界观的问题”。他呼吁国际社会对美方最近的“海盗”行为给予关注，通过相关国际渠道发挥积极作用，阻止这类违法行为发生。（参与记者：刘品然、王守宝、高文成、徐烨）

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