人民网里约热内卢6月5日电 （记者毕梦瀛）当地时间4日，旨在深化中国与巴西医药资源开发利用合作的《巴西药用植物指南》编订系列研讨会线上启动会在巴西里约热内卢举行。中国驻里约热内卢总领馆徐元胜参赞、巴西国家农业协会技术顾问克劳迪娅·福特斯、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉等中巴两国政府官员及传统医药专家代表连线出席。

《巴西药用植物指南》计划以中葡双语图书的形式呈现，是进一步推动“一带一路”国际合作、促进中医药现代化和国际化的具体体现，是北京市“新时代神农尝百草”项目的组成部分。

徐元胜在致辞中表示，中方在促进中医药现代化和国际化的同时，致力于深化中巴药用植物资源的开发利用研究领域合作。中方通过对巴西丰富的植物资源进行系统研究，挖掘巴西特色药用植物资源的临床应用价值，为巴西特色药用植物资源引入中国及扩大国内药用植物资源做了前期准备工作，从而加强传统医学研究、深化中巴经贸协作。

专家介绍，中国对植物资源特别是中药材资源的需求日益攀升，巴西植物种类丰富，其对华出口前景可期。同时，传统医药在巴西颇受欢迎，巴西医学界对中医药应对新冠肺炎等传染病很感兴趣。双方加强交流合作意义重大，可促进中巴医学互学互鉴，建立完善药用资源开发利用机制，加强传统药用植物开发利用研究，提高传统药用植物在国际医药行业话语权，完善中巴传统医药质量标准，为两国人民健康保驾护航。

本次系列研讨会的后五场，将于6月18日至8月27日通过线上会议平台举行。

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