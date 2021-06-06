新华社开罗6月5日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府官员5日说，也门胡塞武装当天发射的导弹击中该国北部马里卜省一加油站，造成至少17人死亡，另有5人被严重烧伤。

也门文化和信息部长穆阿马尔·伊尔雅尼当天向媒体证实，导弹击中了马里卜省首府马里卜市北部一加油站，引发爆炸和大火，多辆正在加油的民用汽车被烧毁，死伤者均为平民。伊尔雅尼谴责胡塞武装针对平民发动袭击的行为。

另据也门通讯社报道，胡塞武装在发射导弹后，还派出载有爆炸物的无人机击毁了两辆运送伤员的救护车。

胡塞武装方面尚未对此做出回应。

马里卜省是也门石油主产区，也是沙特阿拉伯领导的多国联军指挥部所在地。近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该省多次发生激烈交火，造成包括双方战斗人员和平民在内的上千人死亡。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。

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