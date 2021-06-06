本报曼谷6月5日电 （记者赵益普）金边消息：4日上午，由中国政府南南合作援助基金资助，中国、柬埔寨卫生部与联合国开发计划署三方共同实施的“借鉴中国经验提升亚太地区应对新冠肺炎疫情能力援助项目”正式在线启动。该项目将根据柬埔寨抗疫需求，重点增强柬医疗废物处理能力。当天，高棉—苏维埃友谊医院、国立儿科医院、长夏社医疗中心等三家柬埔寨医院还接收了项目捐助的部分设备和物资。

柬埔寨卫生大臣曼本亨表示，一直以来，中方对柬医疗卫生事业提供了无私援助和支持，特别是新冠肺炎疫情暴发后，中方即刻派出医疗专家、捐助各种医疗物资和设备，并向柬提供疫苗援助。

联合国开发计划署驻柬埔寨代表尼克·贝瑞斯福德表示，中方在此次三方合作项目中展现了领导力，给予了大力支持。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，作为构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体的具体实践，中、柬、联合国机构共同开展三方合作，不仅有助于缓解柬当前医疗废物处理设施短缺的问题，更着眼于后疫情时期医疗废物管理和污水处理的可持续发展。

《 人民日报 》（ 2021年06月06日 03 版）

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