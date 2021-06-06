本报记者 韩晓明 焦 翔

群山环绕，翠柏葱郁。6月3日，20个阿拉伯国家的驻华使节和阿盟驻华代表处主任应中共中央对外联络部和中共河北省委邀请，参观西柏坡纪念馆、中共中央旧址，考察正定县塔元庄，参加“共话百年历史 共创美好未来”主题交流活动。

回顾奋斗历程，共庆百年华诞，畅谈中阿友好，共商打造新时代中阿命运共同体大计。

“河北之行意义非凡。这里见证了中国新民主主义革命的伟大胜利，社会主义建设和改革开放的辉煌成就，特别是新时代为中国人民掀开的幸福新篇。”约旦驻华大使侯赛尼的话得到了使节们的赞同，“深入了解中国共产党取得伟大成就的源起，世界政党和国家都能从中深受启发。”

“为什么中国人民选择中国共产党？”在西柏坡纪念馆，使节们认真聆听讲解，寻找答案。

在绣有“子弟兵的母亲”字样的大红锦旗和一位妇女照料八路军伤病员的照片前，埃及驻华大使巴德里久久伫立。他在了解到这位照片中的女性就是带领全村妇女支援前线、救护伤员的“子弟兵的母亲”戎冠秀时，十分感慨：“中国共产党得到了人民真心拥护和支持。始终为人民谋幸福，以人民为中心，全心全意为人民服务，这是中共百年不断发展进步、创造奇迹的重要原因。”

在七届二中全会旧址，坐在长椅上的使节们对毛泽东主席提出的“两个务必”深有感触。“中国共产党秉持理想信念，保持忧患意识，不断自我革命，坚持从严治党，这是在不同历史时期都能战胜艰难险阻、不断前进的重要秘诀。”伊拉克驻华大使赛义德说。

绿树成荫、溪水潺潺，街道整洁、高楼林立，民众生活悠闲惬意……在正定县塔元庄村，使节们对当地乡村振兴成果和生态宜居环境深表赞叹。“我上世纪90年代就来到中国留学，目睹了中国农村日新月异的变化。”阿曼驻华大使纳塞尔说，中共十八大以来，建设生态宜居的美丽乡村等重要主张深入人心，为中国乡村发展注入了新的内涵和活力。

在塔元庄村文化长廊，认真听取当地以农业、养老、旅游为特色的多元发展之路后，巴林驻华大使艾勒阿卜杜拉情不自禁地鼓起掌来。“中国共产党的发展策略实事求是、因地制宜，充分体现了创新、协调、绿色、开放、共享的思路和理念。塔元庄村的故事就是中国高质量发展的缩影。”他说，在中国共产党领导下，中国数亿民众摆脱贫困，创造了世间奇迹；面对复杂国际环境，特别是新冠肺炎疫情冲击，中国在世界经济版图中独树一帜，保持旺盛活力，实现持续增长，彰显了中国发展的韧性和潜力。“中国共产党治国理政水平高超，高举人类命运共同体大旗，展现人文关怀，承担大国责任，给世界其他政党树立了典范。实践说明，中国共产党是为人类进步事业而奋斗的党。”

一天的参访行程紧凑又充实。带着满满的收获，使节们与中方嘉宾济济一堂，热烈分享心得体会，碰撞思想，激发共鸣。

“今天，我们阿拉伯国家驻华外交官从一个崭新的角度，深入了解了中共百年历程和百年成就，深刻感受到了中国共产党对中国和世界发展的重要意义。中国共产党拥有领导国家的经验宝库，也是治党治国的典范。”阿拉伯国家驻华使团团长、阿尔及利亚驻华大使布哈利法表示，阿拉伯国家将致力于加强同中国的合作，推动实现双方的更大发展，推动实现人类社会的更大进步。

“中国共产党的执政和发展经验，对我们谋划未来的发展蓝图具有借鉴意义。加强政党交流，密切人文交流，实现合作共赢，是阿中人民的共同期盼，也是打造新时代阿中命运共同体的必由之路。”侯赛尼说。

中联部部长宋涛表示，中国和阿拉伯国家是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。新形势下，中国共产党愿同阿拉伯国家政党共同落实好双方领导人达成的重要共识，加强战略沟通，深化治国理政经验交流，加强“十四五”规划和2035年远景目标纲要与阿拉伯国家中长期发展战略规划对接，推动中阿高质量共建“一带一路”等务实合作，携手共建新时代中阿命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年06月06日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)