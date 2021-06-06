本报记者 冯雪珺 张朋辉 李 强 邹 松

世界卫生组织不久前发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。然而，美国等少数国家与一些无良媒体、政客近日再次炒作所谓新冠肺炎疫情起源“实验室泄漏论”。对此，多国专家、媒体及国际组织人士指出，病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，“实验室泄漏论”毫无科学依据。溯源政治化只会扰乱国际抗疫合作，给各国人民带来更大伤害。

“西方媒体应放下偏见和过时的文化帝国主义”

“新冠病毒的源头目前还无法确认。”英国惠康基金会总监、知名传染病专家杰里米·法勒日前表示，理解新冠病毒以及其他传染病的源头，对未来在全球范围内避免新的疾病暴发、保护生命来说非常重要。新冠病毒起源的答案只能在可靠的科学证据中寻找，“那些出于政治目的、无根据的谣言或阴谋论没有容身之地”。

世卫组织国际专家组成员、德国疾控机构罗伯特·科赫研究所专家法比安·伦德茨在接受德国媒体采访时表示，根据目前的科学研究，无论是基因分析，还是对已发表基因组的分析都表明，新冠病毒没有人工操纵的迹象。

世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、荷兰伊拉斯谟医疗中心病毒学家玛丽昂·科普曼斯指出，美国一些人士宣称的新冠病毒从实验室泄漏的言论没有根据；如果有“真凭实据”，美方应该将其公布出来，同科学界分享。

德国权威病毒学家、波恩大学医学院教授施特里克在接受德国之声采访时表示，“新冠病毒在实验室中合成的可能性微乎其微”，从实验室泄漏更是难以想象。

总部设在美国的生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问、流行病学家休姆·菲尔德在社交媒体发文表示，新冠病毒从实验室泄漏毫无依据，“西方媒体应放下偏见和过时的文化帝国主义”。

“新冠病毒溯源问题只有科学家们在国际合作基础上才可能弄清”

世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、生态健康联盟主席彼得·达萨克日前表示，中国已成为新冠病毒“实验室泄漏”阴谋论的受害者，美国情报部门关于溯源问题的报告是“政治性的，而非科学性的”。达萨克指出，美国媒体不断炒作“实验室泄漏”假说，已经形成“阻碍病毒溯源的政治力量”。质疑中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组研究的正当性，注定会造成资源的无效利用。

休姆·菲尔德表示，他与许多科学家持相同看法，中国许多顶尖病毒学家与世界其他地区科学家一样，为了人类更好的福祉而致力于科学研究。无端质疑不仅无助于确定新冠病毒的起源，也无助于西方科学家与中国科学家之间的持续合作，“只会激起怀疑与不信任，从根本上破坏抗击新冠病毒、战胜疫情所需的全球共同努力”。

英国《自然》杂志网站日前援引美国智库全球发展中心全球卫生专家阿曼达·格拉斯曼的话说，“我们需要以大局为重，并聚焦在能使我们朝着需要的方向前行的激励机制上”，“采取对抗性方式只会让事情变得更糟”。

世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、俄罗斯圣彼得堡巴斯德流行病学和微生物学研究所副所长弗拉基米尔·杰德科夫表示，“新冠病毒溯源问题只有科学家们在国际合作基础上才可能弄清。”杰德科夫说：“我们参观了中科院武汉病毒研究所，那里所有的工作都符合现有生物安全标准。而且对2019年12月病例的动态分析表明，没有任何迹象与病毒研究所有关。”他呼吁：“我们当前的任务就是，与中国同行一起分析可用信息，以便进一步联合研究制定共同策略。”

“我们要求在溯源研究中将科学与政治分开”

英国《自然》杂志网站的文章指出，“实验室泄漏论”令人不安，可能阻碍病毒溯源工作，这些“有毒言论”也加剧了对敢于直言的科学家的网络欺凌和对亚裔的歧视。

英国《金融时报》援引多名美国官员的话说，美国政府重提“实验室泄漏论”，是迫于国内政治压力需要在涉华问题上展现强硬立场，而美国情报机构目前掌握的信息根本无法支持他们得出任何确定性结论。

美国《连线》杂志网站刊文指出，一些美国参议员、媒体评论员并不想要一个答案，只是想利用病毒溯源这一漫长且复杂的科学过程，加深人们的疑虑，企图以此朝中国泼脏水，转移美国国内政治矛盾的焦点。

肯尼亚《星报》日前发表文章，指出西方国家只是在一味“甩锅”中国，逃避控制疫情失败的责任。面对疫情挑战，中国迅速采取行动，而美国等一些西方国家罔顾事实，散布阴谋论，对本国疫情扩散坐视不管，只能塑造出抗疫领导力失败的典型。

“我们要求在溯源研究中将科学与政治分开，让我们在适当的积极氛围中寻找答案。”世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前在记者会上敦促。他表示，各方“需要一个非政治化的环境，以科学和健康为目标，找到病毒的起源，以便学习如何防止将来再发生类似疫情。”

（本报北京、布鲁塞尔、柏林、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年06月06日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)