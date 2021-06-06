新华社伦敦6月5日电（记者王慧慧）七国集团成员国5日发表声明说，支持把全球最低企业税率设为15%，并将在改革国际税收规则、取消数字服务税等领域进行协调。

七国集团财政部长和央行行长会议4日至5日在伦敦举行。会议结束后，英国财政大臣里希·苏纳克在社交媒体上表示，要确保税收公平，特别是让企业在其产品或服务的销售市场缴纳更合理税额。美国财政部长耶伦也在社交媒体上发文称，设置全球最低企业税率将结束各国竞相压低企业税率的“竞赛”。

欧元集团主席、爱尔兰财长多诺霍会后通过社交媒体表示，欧盟方面将继续就国际税收规则与经合组织成员讨论。他强调，任何协议都必须兼顾小国和大国、发达国家和发展中国家的需要。据了解，部分欧盟成员国现行税率较低，对跨国公司具有一定吸引力。

另外，会议还讨论了数字服务税议题。近年来，英法等国针对社交平台和电子商务领域大型科技企业在本国经营活动征收数字服务税，引发美国不满。

七国集团包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。七国集团领导人峰会将于本月晚些时候在英国康沃尔郡举行。英国是今年七国集团轮值主席国。

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