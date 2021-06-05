新华社圣彼得堡6月5日电 综述：中俄关系稳定发展 达到“前所未有的高水平”

新华社记者鲁金博 石昊 张继业

俄罗斯总统普京当地时间4日在俄罗斯北方城市圣彼得堡表示，俄中关系发展达到了前所未有的高水平，双方拥有广泛共同利益，俄方愿同中方在更广领域深入开展合作。

当地时间4日晚间（北京时间5日凌晨），正在出席圣彼得堡国际经济论坛的普京通过视频连线会见世界主要通讯社负责人。在回答新华社社长、总编辑何平在北京提出的关于中俄关系的问题时，普京作出上述表示。

“前所未有的高水平”是对当前中俄关系的精准概括。自2019年6月中俄两国领导人将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”以来，在两国元首的亲自擘画和战略引领下，中俄双边关系始终保持强劲发展势头。

在新冠疫情全球蔓延的背景下，中俄经贸、能源、航空航天、创新科技等多领域合作仍持续发力，不断结出新果。

俄中双边贸易额已连年超过1000亿美元，2020年在疫情影响下也仍然保持了这一水平。据中方统计，今年1至4月中俄双边贸易额为402.1亿美元，首次在前4个月即突破400亿美元。预计2021年中俄贸易将继续保持增长势头，全年贸易规模有望再创新高。

今年3月，中俄两国政府签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作。5月19日，中俄核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式在两国元首的共同见证下举行，两国合力为减少碳排放，守护绿水青山作出贡献。

中俄关系是面向新时代大国关系的典范。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今年5月在俄罗斯出席中俄第十六轮战略安全磋商时强调，双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范，为动荡变革中的世界注入了宝贵的稳定性和正能量。

中俄双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方；始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。俄外长拉夫罗夫今年5月表示，中国和俄罗斯共同致力于对全球和地区局势施加积极和稳定的影响。

中俄关系是互利共赢、相互支持的民心之交。疫情之中，中俄两国人民守望相助，感人至深。据中俄友好、和平与发展委员会去年5月在线开展的“2020年中俄社会民意调查”结果显示，两国民众彼此认可，社会基础更加巩固。中国受访者对俄罗斯的非负面评价达93.1%，俄受访者对中国的非负面评价达82.6%。两国民众对中俄高层交往、政治互信、务实合作水平均给予积极评价。

面对百年未有之大变局，中俄双边关系不断深化，这是历史发展的必然，也是时代前进的需要，既符合两国人民的愿望，更顺应人类文明发展的进程。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，中俄将继续保持高水平的政治互信和战略协作，持续扩大互利共赢的务实合作，不断推动两国关系取得新进展。

(责编：杨光宇、胡永秋)