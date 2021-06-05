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就业数据支撑纽约股市三大股指上涨

2021年06月05日15:16 | 来源：新华网
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　　新华社纽约6月4日电　综述：就业数据支撑纽约股市三大股指上涨

　　新华社记者刘亚南

　　美国5月非农部门就业数据较4月明显改善。受此推动，纽约股市三大股指4日高开，盘中强势盘整，收盘时均显著上涨。

　　截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨179.35点，收于34756.39点，涨幅为0.52%。标准普尔500种股票指数上涨37.04点，收于4229.89点，涨幅为0.88%。纳斯达克综合指数上涨199.98点，收于13814.49点，涨幅为1.47%。

　　美国劳工部4日公布的数据显示，5月非农部门新增就业岗位55.9万个，低于市场预期，但明显高于4月水平；5月失业率环比下降0.3个百分点至5.8%，好于市场预期。

　　美国银行全球研究部经济学家米歇尔·迈耶说，5月非农就业数据良好，但算不上强劲。与疫情前水平相比，美国仍有约760万就业缺口。

　　安联投资管理公司高级投资策略师查理·里普利表示，虽然5月非农部门新增就业人数低于预期，但好消息是这一数据从4月令人失望的水平反弹。整体上，就业数据正在改善。

　　美国亿创理财公司负责投资策略的董事总经理迈克·洛文加特说，5月就业数据“刚刚好”，既没有太疲软以至于引发对经济复苏的担忧，也没有太强劲而令市场产生美国联邦储备委员会将加速收紧政策的预期。

　　美国银行全球研究部认为，美联储将继续在削减资产购买规模上持谨慎态度，在9月货币政策会议之前不大可能发出清晰的削减资产购买信号。

　　资产管理公司路博迈集团多资产类别首席投资官埃里克·克努岑说，投资者认为最新的就业数据为美联储保持政策宽松提供了自由度。

(责编：张信凤、杨牧)

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