新华社北京6月5日电 6月5日，国家主席习近平致信祝贺世界环境日主题活动在巴基斯坦伊斯兰堡举办。

习近平指出，今年是联合国生态系统恢复十年的开局之年，巴基斯坦举办以“生态系统恢复”为主题的世界环境日活动，具有重要意义。

习近平强调，地球是人类的共同家园。生态兴则文明兴。人类应该尊重自然、顺应自然、保护自然，推动形成人与自然和谐共生新格局。气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧和极端天气频发，给人类生存和发展带来严峻挑战。世界是同舟共济的命运共同体，国际社会要以前所未有的雄心和行动，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系，推动人类可持续发展。

习近平指出，中华文明历来崇尚天人合一。中国将生态文明建设纳入中国特色社会主义总体布局。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定致力于践行多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，提升全球环境治理水平。中国将于今年承办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，愿同各方共商生态保护大计，为全球环境治理注入新动力，打造人与自然生命共同体，共建清洁美丽世界。

联合国于1972年确定6月5日为世界环境日，联合国环境规划署每年选择一个成员国举行世界环境日纪念活动。今年世界环境日的主题为“生态系统恢复”。

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