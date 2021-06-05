新华社布鲁塞尔6月4日电（记者潘革平）比利时首相德克罗4日在全国协商委员会举行会议后宣布，鉴于当前新冠疫情进一步缓解，该国将从本月9日如期启动“夏季计划”第一阶段，届时餐馆、咖啡馆、酒吧等将恢复室内营业。

德克罗表示：“目前重症监护病人的数量急剧下降，53%的成年人已经接种了至少一剂疫苗，这些数字使我们能从6月9日开始迈出第一步。”

比利时全国协商委员会还决定，该国将从7月1日起启用包含疫苗接种证明、核酸检测阴性或新冠康复等信息的“欧盟新冠数字旅行证书”，以确保夏季旅行安全。

届时，非比利时居民如果想从欧盟以外的地区入境，必须提前两周完全接种欧盟批准的疫苗，同时在抵达当天必须接受核酸检测，如果检测结果为阴性则无需隔离。非比利时居民如过去14天内曾在变异新冠病毒流行的高风险地区停留，则将被禁止入境，运输业从业人员以及外交官除外，但他们必须隔离10天，并在第一天和第七天接受核酸检测。

比利时于5月11日公布了分4个阶段放松疫情防控措施的“夏季计划”，4个阶段开始的时间分别是6月9日、7月1日、7月30日和9月1日。按计划，随着不同年龄段接种疫苗人数增加、重症病例数下降，该国将逐步恢复餐饮业、集市商店、文化娱乐活动、体育比赛、展销会等，放宽或取消民众购物时间和大型活动人数等的限制，适当延长回办公室工作时间。

比利时国家公共卫生研究所4日公布的疫情数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1599例，累计确诊1066957例，累计死亡24995例。

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