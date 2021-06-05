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墨西哥首都疫情风险将首次降至最低级

2021年06月05日15:15 | 来源：新华社
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　　新华社墨西哥城6月4日电（记者朱雨博）墨西哥首都墨西哥城政府4日宣布，该市新冠疫情风险等级将在本月7日下调至最低级的绿色，并将继续加大复工复产力度。

　　墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆当天在新闻发布会上说，墨西哥城疫情风险等级将下调，但市民们仍需做好防护，不能放松警惕。按疫情风险由高到低，去年墨西哥政府将各地分为红、橙、黄、绿4个级别。今年5月10日墨西哥城疫情风险等级已由橙色下调至黄色。据当地官员介绍，首都地区疫情各项指标近来不断改善，目前也没有发现反弹迹象。

　　墨西哥城政府还宣布，自7日起，该市将在遵守防疫规定前提下逐步加大复工复产力度，包括在自愿前提下恢复课堂教学，允许餐厅延长营业时间，以及放宽酒店、商场等场所最大客流量限制。

　　近期，墨西哥全国范围新冠疫情也不断好转，目前32个州级行政单位中已有16个是低风险等级的绿色。3日，该国普通病房和重症病房的病床使用率均为13%，较疫情最严重时下降了87%，墨西哥城的总体病床使用率仅为7%。

　　据墨卫生部数据，截至3日，墨西哥城累计新冠确诊病例为661446例，累计死亡43926例；墨西哥全国累计确诊2426822例，累计死亡228362例。

(责编：张信凤、杨牧)

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