新华社北京6月5日电 俄罗斯总统普京当地时间4日在圣彼得堡表示，俄中关系发展达到了前所未有的高水平，双方拥有广泛共同利益，俄方愿同中方在更广领域深入开展合作。

6月5日，新华社社长、总编辑何平在北京通过视频连线出席俄罗斯总统普京会见世界主要通讯社负责人活动。这是普京在回答何平的提问。新华社记者 黄敬文 摄

当地时间4日晚间（北京时间5日凌晨），正在出席圣彼得堡国际经济论坛的普京通过视频连线会见世界主要通讯社负责人。在回答新华社社长、总编辑何平在北京提出的关于中俄关系的问题时，普京作出上述表示。

普京愉快地忆及近年来同习近平主席的密切交往。普京说，前不久，他同习近平主席共同见证了俄中核能合作4台核电机组顺利开工，这是双方在高技术领域开展的一项非常重要的合作。

普京说，俄中拥有广泛共同利益，这是双方深化合作的重要基础。经济合作是双方合作的关键领域之一。俄中双边贸易额已连年超过1000亿美元，2020年虽受到新冠肺炎疫情全球大流行影响，仍然保持了这一水平。相信到2024年，双方有望实现双边贸易额提升至2000亿美元的目标。

普京表示，俄中关系发展与时俱进，在飞机制造、月球科研、能源、环保、人文交流等广泛领域开展着密切合作。俄方愿同中方进一步加强欧亚经济联盟同共建“一带一路”对接。

关于国际事务合作，普京说，他毫不怀疑，俄中两国将继续在国际舞台上加强协调配合，维护共同利益。俄中双方的这种战略协作，无疑有利于维护国际战略稳定。

普京还就新冠肺炎疫情、东京奥运会、国际和地区局势及俄罗斯同相关国家关系等回答了其他通讯社负责人提问。他表示，疫情问题不应被政治化，在应对疫情中应把人道主义放在首位。只有齐心协力才能克服疫情负面影响。

此次会见是在2021年圣彼得堡国际经济论坛框架下举行的活动，由俄罗斯塔斯社举办。

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