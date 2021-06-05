新华社布鲁塞尔6月4日电（记者陈文仙 李骥志）欧盟委员会4日发表声明说，欧委会已正式启动对脸书公司是否违反欧盟竞争规则的调查。

声明表示，欧委会将评估脸书是否利用其从广告商处收集的数据在分类广告等领域进行不正当竞争。同时，欧委会还将评估脸书将其在线分类广告服务“脸书商城”与社交网络绑定是否违规。

经初步调查，欧委会认为脸书可能扭曲了在线分类广告服务竞争，尤其是脸书可能利用其从竞争对手投放广告时所获取的数据，帮助“脸书商城”获得竞争优势。

欧委会还将审查把“脸书商城”嵌入社交网络是否构成搭售，以便其在接触客户方面形成优势，阻碍在线分类广告服务竞争。

欧盟委员会主管数字化与公平竞争的执行副主席韦斯塔格在声明中说，脸书月度活跃用户近30亿人，近700万家公司在脸书上投放广告，脸书收集了大量用户数据，使其能够瞄准特定客户群体。在当今数字经济中，不应以扭曲竞争的方式使用数据。欧委会将仔细研判上述数据是否给脸书带来不应有的竞争优势。

当天，英国竞争和市场管理局发表声明说，英国也对脸书数据使用展开了调查。欧委会表示，随着各自调查深入，欧盟将寻求与英国密切合作。

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