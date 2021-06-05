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“联合国生态系统恢复十年”行动计划启动

2021年06月05日11:44 | 来源：新华网
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新华社联合国6月4日电（记者王建刚）在6月5日世界环境日来临之际，联合国4日宣布启动“联合国生态系统恢复十年”行动计划，以应对生物多样性丧失、气候破坏和污染加剧的三重环境威胁。

联合国秘书长古特雷斯在行动计划在线启动仪式上发表视频讲话说，地球正迅速接近“不可逆转的临界点”。砍伐森林、污染河流和海洋、开垦草原导致自然资源正在“消失殆尽”。

“我们正在破坏支撑我们社会的生态系统。”古特雷斯说，“自然界的退化正在破坏人类赖以生存的食物、水和资源。”但他同时表示，地球是有恢复能力的，“我们仍然有时间扭转自己造成的破坏。”

古特雷斯说，通过恢复生态系统，可以推动一场变革，这将有助于实现所有可持续发展目标。做好有关工作，不仅能保护地球资源，而且到2030年，这场变革将创造千百万新的就业机会，每年产生超过7万亿美元的回报并帮助消除贫困和饥饿。

古特雷斯将这个行动计划称为“全球行动的号角”。他说，未来十年是避免气候灾难、扭转致命污染浪潮、终结物种灭绝的最后机会。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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