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美国检方：冲击国会导致150万美元损失 相关个人将被要求“埋单”

2021年06月05日09:25 | 来源：新华网
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　　美国联邦检察官3日披露，今年1月6日暴力冲击国会大厦事件给国会造成近150万美元损失，检方将要求被控参与冲击事件的个人为这笔损失“埋单”。

　　据路透社报道，佛罗里达州男子保罗·阿拉德·霍奇金斯3日成为暴力冲击国会事件第二个认罪者。美国司法部在致霍奇金斯辩护律师的信中说，截至5月17日，那场冲击给国会造成1495326.55美元损失，霍奇金斯的认罪协议要求他“向财政部支付2000美元”。

　　这封信5月27日发出，3日公开，没有说明调查人员如何得出国会损失的具体数字。

　　1月6日，时任总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，一名警察和4名示威者死亡，约140名警察受伤。

　　超过440人因关联暴力冲击国会事件而受到指控。司法部启动针对这一事件的调查以来，很少有相关案件进入有罪抗辩阶段，被认为是检察官正在艰难地“讨价还价”。

　　霍奇金斯对一项妨碍官方程序的指控表示认罪。迄今认罪的人还有乔恩·谢弗，他承认妨碍官方程序和闯入受限制建筑的指控。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、杨牧)

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