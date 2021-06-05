人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国宣布捐赠新冠疫苗 被评“可以捐得更多”

2021年06月05日09:25 | 来源：新华网
小字号

　　美国总统约瑟夫·拜登3日宣布，美国将通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和直接提供，向其他国家捐赠2500万剂新冠疫苗。

　　世界银行行长戴维·马尔帕斯评论说，“这是好的开始，但我希望（美方）能捐得更多”。

　　以消除贫困为宗旨的非政府组织“壹组织”代理首席执行官汤姆·哈特说，美国宣布捐赠疫苗是向前迈了一步，但是拜登政府应该作出表率，捐出更多疫苗。

　　美国-东盟商务委员会主席亚里克斯·费尔德曼说，对东南亚国家来说，美国这第一步具有“象征性的重要意义”，但与该地区的需求相比，捐赠数量可谓“沧海一粟”。

　　当前全球疫苗分配不公，尤其是中低收入国家无疫苗可用。在拜登宣布该消息的数小时前，世界卫生组织非洲地区官员再次呼吁国际社会向非洲提供疫苗。过去两周，非洲新增新冠确诊病例猛增，而疫苗运送却“几乎陷入停顿”。

　　按照白宫方案，美国将通过“新冠肺炎疫苗实施计划”分享近1900万剂疫苗，其中约600万剂将提供给拉丁美洲地区，约700万剂提供给南亚和东南亚地区，约500万剂提供给非洲地区。

　　其余600多万剂疫苗将直接提供给美国的盟友及伙伴国。美国副总统卡玛拉·哈里斯已告知墨西哥、危地马拉、印度、特立尼达和多巴哥领导人，做好接收疫苗的准备。

　　白宫没有说明何时开始向海外运送疫苗。白宫新闻秘书珍·普萨基只说希望“尽快把他们运出国门”。

　　这2500万剂疫苗都来自美国联邦政府现有库存，分别为辉瑞、莫德纳和强生疫苗。

　　美国政府从去年开始“抢订”多款尚处临床试验阶段的新冠疫苗，据信目前采购或预订的疫苗足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。数据显示，美国成年人中大约63%已接种至少一剂疫苗。

　　几个月来，不少国家呼吁美国分享疫苗。美国政府曾拒绝为墨西哥、加拿大和欧盟等盟友提供在美生产的疫苗。截至目前，美国仅向邻国墨西哥和加拿大提供了共计450万剂疫苗。

　　世界银行和国际货币基金组织领导人3日发表联合声明，呼吁七国集团成员国尽快将本国富余疫苗捐赠给发展中国家。七国集团成员包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部