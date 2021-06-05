美国总统约瑟夫·拜登3日宣布，美国将通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和直接提供，向其他国家捐赠2500万剂新冠疫苗。

世界银行行长戴维·马尔帕斯评论说，“这是好的开始，但我希望（美方）能捐得更多”。

以消除贫困为宗旨的非政府组织“壹组织”代理首席执行官汤姆·哈特说，美国宣布捐赠疫苗是向前迈了一步，但是拜登政府应该作出表率，捐出更多疫苗。

美国-东盟商务委员会主席亚里克斯·费尔德曼说，对东南亚国家来说，美国这第一步具有“象征性的重要意义”，但与该地区的需求相比，捐赠数量可谓“沧海一粟”。

当前全球疫苗分配不公，尤其是中低收入国家无疫苗可用。在拜登宣布该消息的数小时前，世界卫生组织非洲地区官员再次呼吁国际社会向非洲提供疫苗。过去两周，非洲新增新冠确诊病例猛增，而疫苗运送却“几乎陷入停顿”。

按照白宫方案，美国将通过“新冠肺炎疫苗实施计划”分享近1900万剂疫苗，其中约600万剂将提供给拉丁美洲地区，约700万剂提供给南亚和东南亚地区，约500万剂提供给非洲地区。

其余600多万剂疫苗将直接提供给美国的盟友及伙伴国。美国副总统卡玛拉·哈里斯已告知墨西哥、危地马拉、印度、特立尼达和多巴哥领导人，做好接收疫苗的准备。

白宫没有说明何时开始向海外运送疫苗。白宫新闻秘书珍·普萨基只说希望“尽快把他们运出国门”。

这2500万剂疫苗都来自美国联邦政府现有库存，分别为辉瑞、莫德纳和强生疫苗。

美国政府从去年开始“抢订”多款尚处临床试验阶段的新冠疫苗，据信目前采购或预订的疫苗足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。数据显示，美国成年人中大约63%已接种至少一剂疫苗。

几个月来，不少国家呼吁美国分享疫苗。美国政府曾拒绝为墨西哥、加拿大和欧盟等盟友提供在美生产的疫苗。截至目前，美国仅向邻国墨西哥和加拿大提供了共计450万剂疫苗。

世界银行和国际货币基金组织领导人3日发表联合声明，呼吁七国集团成员国尽快将本国富余疫苗捐赠给发展中国家。七国集团成员包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)