美国前副总统迈克·彭斯3日说，他与前总统唐纳德·特朗普就1月6日发生的国会山骚乱恐怕“永远不能意见一致”。

彭斯当天在新罕布什尔州一场共和党人组织的活动中发表讲话。按照美联社说法，彭斯这一表态是他就国会山骚乱“说得最多的一次”。

彭斯说：“那天是美国国会历史上黑暗的一天。国会警察和执法部门的迅速行动使暴力得以平息、国会得以安全。而且就在那天，国会会议（被打断后）继续召开，我们按照美国宪法和法律履行了义务。”

彭斯说，他卸任后曾和特朗普有过多次谈话，但不知道未来“会不会有那样一天，我们能就那天的事达成一致”。

彭斯在讲话中批评民主党人揪住国会山骚乱事件“炒作没完”，称民主党人意在转移公众注意力，以便现政府能够推行“激进的议程”。

1月6日，大批特朗普支持者突破警察封锁，闯入国会大厦，打断参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议。

骚乱造成5人死亡，上百名警察受伤。美国媒体报道，有示威者闯入国会大厦后呼喊“绞死彭斯”口号，抗议彭斯对总统选举结果的立场。彭斯当时正以参议长身份主持联席会议，一度被紧急护送离开会场。

美联社分析，彭斯3日表态一改之前“忠心耿耿”辅佐特朗普的公众形象，主要为2024年总统选举盘算。彭斯尚未宣布会否参加下一届总统选举，但外界普遍预计他会竞选。

彭斯近期将赴南卡罗来纳州、得克萨斯州、加利福尼亚州和密歇根州出席多场筹款活动，以增加曝光率。（王宏彬）【新华社微特稿】

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