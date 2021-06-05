新华社圣彼得堡6月4日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京4日在参加圣彼得堡国际经济论坛时表示，俄罗斯与美国关系目前处于低水平，他不期待与美国总统拜登即将在瑞士日内瓦举行的会晤有任何突破。

普京当天在谈到即将与拜登举行的会晤时说，双方将就双边关系、裁军、反恐、抗击新冠疫情以及环境等议题进行讨论。普京表示，俄美关系目前处于低水平，美国公开表示要遏制俄罗斯的发展。他不期待与拜登的会晤能对俄美关系有任何突破，但希望会晤以积极方式进行。

对于此前美国科洛尼尔管道运输公司遭黑客攻击等事件，普京表示，有人试图在俄美总统会晤前挑起冲突，指控这是俄罗斯所为是荒谬的。

普京在回答是否会吸引“不友好国家”对俄投资的问题时表示，俄罗斯将与“不友好国家”中不敌对的公司合作。他说，约200名美国代表参加了本届圣彼得堡国际经济论坛，这说明美国在努力确保不失去俄罗斯市场。

普京当天还宣布，“北溪-2”天然气管道项目已完成部分铺设工作，俄罗斯天然气工业股份公司已做好部分供气准备。他表示，俄罗斯将继续与欧洲伙伴开展此类项目。

2021年圣彼得堡国际经济论坛2日至5日在俄罗斯圣彼得堡市举行，各国政商人士在4天的会期内讨论疫情期间世界经济发展问题。

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，俄美在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。4月15日，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。5月14日，俄罗斯政府宣布将美国列入对俄“不友好国家”名单。

普京和拜登将于6月16日在日内瓦举行会晤。

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