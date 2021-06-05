赵泽萱

据英国广播公司报道，5月27日，法国总统马克龙访问卢旺达，发表长篇讲话并承认法国对1994年发生在卢旺达的种族灭绝“负有沉重和压倒性的责任”；次日，德国外长也就20世纪初在非洲纳米比亚犯下的“种族灭绝行为”道歉。专家指出，法德两国“一反常态”，相继承认对非洲的种族屠杀负责，旨在卸下历史包袱，重塑在非洲的影响力。

“负责”有所保留

据美联社报道，当地时间5月27日，法国总统马克龙访问卢旺达，凭吊卢旺达首都基加利的大屠杀纪念中心并发表公开讲话称，法国曾在很长的一段时间对大屠杀保持沉默，这是法国需要承担的责任。《纽约时报》评论称：“一个非洲国家和一个曾经的殖民宗主国对历史上的罪行达成了共同理解，这实属罕见。”然而，马克龙在长篇演讲中以“没有直接参与”为由，仅强调对大屠杀负有“无可推卸的责任”，否认法国是“帮凶”的说法，且并未对大屠杀作出正式道歉。

5月28日，德国外长马斯代表德国政府，正式就殖民部队1904至1908年镇压纳米比亚埃雷罗当地起义期间，在非洲纳米比亚犯下的“种族灭绝行为”道歉，这是德国首次承认在非洲的种族灭绝罪行。德国许诺在未来的30年中向当地提供11亿欧元重建援助。但对于11亿欧元的费用，德方坚持称其为建设与发展基金，拒绝使用具有法律效力的“赔款”来表述。

中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报采访时表示，法德两国先后承认对非洲种族灭绝负责并非偶然。德国与法国希望能适时卸下历史包袱，解决与非洲国家的历史遗留问题，洗清历史污点。更重要的是，非洲大陆具有丰富的资源和巨大的发展潜力，以法德为代表的西方国家开始认识到发展与非洲国家关系的重要性。“法德想要改善其在非洲的国家形象，扩大其在非洲的影响力。”

“致歉”拖延多年

法德两国对于认定在非洲的种族灭绝问题上已经“纠结”数年。1985年，联合国发布报告认定，德国在其西南非洲殖民地发动的屠杀属于种族灭绝。但德国在纳米比亚种族屠杀的历史罪责问题上始终选择回避。1990年纳米比亚独立，开始要求德国归还被杀戮者的头骨，就“种族灭绝”进行国家道歉和赔偿。但直到2015年，两国才开始就殖民统治历史问题重新进行双边谈判。经过5年多的努力，德国官方终于在2021年作出了对“种族灭绝”迟到的道歉。

法国与卢旺达在大屠杀相关历史问题上也一直矛盾不断，甚至一度断交。今年3月，法国官方委托调查出具的一份独立报告表示，当年法国对大屠杀前种族灭绝者所做的各种准备“视而不见”，当年的法国政府对卢旺达大屠杀负有“重大责任”。

“许诺”恐难兑现

“最重要的不是在纪念活动中说了什么，而是将采取哪些行动——司法和立法行动。”卢旺达大屠杀幸存者协会研究员穆耶苏里在接受美国有线电视新闻网采访时表示。

“法德许诺的发展援助，主要用于公共卫生、能源、基础设施等建设，能否真正兑现，只有在双方敲定细节后留待时间验证。法德承诺的发展援助会对受援国改善基本的民生和基础设施起到一定的积极作用，但是援助并非一次到位，比如德国的援助计划在30年内进行，时间拉得很长，过程中充满变数。”闫瑾表示，“法德若想真正与非洲国家达成和解，需要给予受害国家和民族切实的赔偿，而非所谓‘发展援助’。西方国家应该真正平等对待受害国和非洲国家，为受害国和民族办有利于改善民生的实事，而不是把非洲作为大国博弈、谋取私利的地盘。”

(责编：杨光宇、胡永秋)