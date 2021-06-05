据新华社贵阳6月3日电 （记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅3日在贵阳主持第四次中阿巴三方外长视频对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希参加。

王毅表示，当前国际和地区形势正在发生复杂深刻变化，外国驻军加速自阿撤离，阿国内和平和解进程受到冲击，武装冲突和恐怖主义活动日趋频繁，阿富汗和本地区安全稳定面临新的挑战。

阿特马尔和库雷希积极评价中阿巴外长对话机制取得的重要成果，高度赞赏中方为推动三方合作所作贡献。

三方强调，应切实推进阿富汗和平和解进程，早日停火，结束暴力。外国自阿撤军应以负责任方式有序推进，防止阿安全局势恶化，避免恐怖主义势力借机回潮。

三方同意，要探索疫情背景下深化中阿巴三方合作的有效途径。加强抗疫、民生和人文领域合作，推动“一带一路”合作实质性向阿延伸，更好造福地区人民。

三方重申，共同打击一切形式恐怖主义，强调应抵制反恐“双重标准”，不允许任何恐怖组织或个人利用各自领土从事针对其他国家的罪恶活动，加强联合打击“东伊运”等恐怖势力，维护地区安全稳定。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 03 版）

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