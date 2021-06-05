人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅主持中阿巴三方外长对话

2021年06月05日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社贵阳6月3日电 （记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅3日在贵阳主持第四次中阿巴三方外长视频对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希参加。

　　王毅表示，当前国际和地区形势正在发生复杂深刻变化，外国驻军加速自阿撤离，阿国内和平和解进程受到冲击，武装冲突和恐怖主义活动日趋频繁，阿富汗和本地区安全稳定面临新的挑战。

　　阿特马尔和库雷希积极评价中阿巴外长对话机制取得的重要成果，高度赞赏中方为推动三方合作所作贡献。

　　三方强调，应切实推进阿富汗和平和解进程，早日停火，结束暴力。外国自阿撤军应以负责任方式有序推进，防止阿安全局势恶化，避免恐怖主义势力借机回潮。

　　三方同意，要探索疫情背景下深化中阿巴三方合作的有效途径。加强抗疫、民生和人文领域合作，推动“一带一路”合作实质性向阿延伸，更好造福地区人民。

　　三方重申，共同打击一切形式恐怖主义，强调应抵制反恐“双重标准”，不允许任何恐怖组织或个人利用各自领土从事针对其他国家的罪恶活动，加强联合打击“东伊运”等恐怖势力，维护地区安全稳定。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月05日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部