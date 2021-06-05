本报记者 韩晓明 王新萍

中阿友谊源远流长，历久弥新。中阿两大民族虽相隔遥远，却亲如一家。2014年6月5日，习近平主席出席中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式并发表题为《弘扬丝路精神，深化中阿合作》的重要讲话，首次提出打造中阿命运共同体倡议。7年来，中阿以实际行动推动中阿命运共同体建设不断走深走实，造福人民。

以诚相待 守望相助

60多年前的万隆会议上，中国向尚未建交的阿拉伯国家承诺支持巴勒斯坦人民的斗争；50年前，13个阿拉伯国家和非洲朋友一道，投票赞成新中国恢复联合国席位。几十年来，近万名中国医生奔走在阿拉伯国家田野乡间，救死扶伤；在四川汶川特大地震灾害发生后，阿拉伯兄弟慷慨援助……在穿越时空的往来中，中阿彼此以诚相待，守望相助。

2016年初，习近平主席对中东三国进行历史性访问，特别是在阿盟总部发表重要演讲，针对“中东向何处去”，围绕和平与发展两大主题，提出“化解分歧，关键要加强对话”“破解难题，关键要加快发展”“道路选择，关键要符合国情”标本兼治、综合施策的中国方案，在阿拉伯世界引起热烈反响。

2018年，中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席站在发展中国家团结振兴的历史高度，着眼中阿双方的长远利益，为中阿关系的未来发展描绘新的蓝图，倡议从增进战略互信、实现复兴梦想、实现互利共赢、促进包容互鉴等四方面努力打造中阿命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出贡献；呼吁各方准确把握历史大势，真诚回应人民呼声，一起推动中东地区走出一条全面振兴的新路。

近一年多来，习近平主席同多位阿拉伯国家元首10余次通话、近20次互致信函，为中阿关系发展定向指路。中阿双方相互坚定支持，共同捍卫《联合国宪章》宗旨原则，共同维护多边主义和公平正义。在前不久结束的联合国人权理事会上，21个阿拉伯国家和众多发展中国家一起，共同发出声援支持中国的正义之声。

“中国用实际行动证明自己是阿拉伯国家的好朋友、好伙伴、好兄弟，阿中因此能够实现文明的互动。”中国问题专家、《文明的追随——中国的崛起与阿拉伯人的未来》一书的作者萨米尔·艾哈迈德这样评价阿中友谊：“阿中双方本着开放包容的态度，坚持对话与沟通，成为国际社会和谐共处的典范。”

优势互补 合作共赢

历史长河里，古老的丝绸之路成为连接中阿人民的纽带。在新的历史时期，作为共建“一带一路”的天然合作伙伴，中阿合作发展的独特优势和增效作用进一步凸显。

2014年6月，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议上提出，中阿共建“一带一路”，构建以能源合作为主轴，以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的“1+2+3”合作格局，为中阿合作指明方向。

几年来，“一带一路”建设落地之处呈现出多姿多彩、生机勃勃的面貌，结出累累硕果。在埃及新行政首都中央商务区一期工程现场，卡车穿梭、塔吊转动、机器轰鸣，曾经荒无人烟的沙漠里，“埃中两国携手打造的建筑奇迹”吸引世界目光；在阿联酋迪拜，哈斯彦清洁燃煤电站项目正式进入商业运行阶段；在卡塔尔，2022年世界杯主体育场——卢赛尔体育场建设不停工，阿拉伯金色碗状造型已现雏形；埃及鲜橙、叙利亚玫瑰制品、突尼斯橄榄油、沙特椰枣等阿拉伯国家的特色产品正日益受到中国消费者的喜爱，需求不断增长……

2020年，中阿贸易额近2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位；中国自阿拉伯国家进口原油2.5亿吨，占同期中国进口总量的一半。5G、大数据、人工智能、航空航天等高新技术合作方兴未艾，中国产品、中国技术、中国标准的认可度不断提升。

在和平、创新、引领、治理、交融的行动理念指引下，中国成为中东和平的建设者、中东发展的推动者、中东工业化的助推者、中东稳定的支持者、中东民心交融的合作伙伴。

去年7月，中阿合作论坛第九届部长级会议成功举行，中阿双方就未来两年规划务实合作、共同发展的前进路径，在政治、经济、能源等20大领域总共达成107项合作举措。今年是中国“十四五”规划开局之年，中方与中东国家一道，促进高质量共建“一带一路”与地区国家规划衔接，将充分发挥中东作为陆海丝绸之路交汇地带的优势，形成中东国家向东开放，中国向西拓展合作，双方优势互补、互利共赢的大格局。

共克时艰 携手并进

岁寒知松柏，患难见真情。面对疫情挑战，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作。

沙特国王萨勒曼是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首；阿联酋全球第一高楼哈利法塔打出“武汉加油”等鼓劲标语，令中国人民倍感温暖……

中东出现疫情后，中方紧急驰援，及时迅速向地区国家提供了呼吸机、检测试剂、额温枪、口罩、眼罩、防护服等大量抗疫物资，向地区9国派出超百人次医疗专家组，同地区国家举办了60多场卫生专家视频会议……

早在2020年6月，中国就同阿联酋合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，随后巴林、摩洛哥等国也纷纷加入这场与病毒赛跑的试验。如今，中国疫苗陆续运抵中东10多个国家，有力支持地区国家的抗疫斗争。埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德感叹，中国援助的疫苗是“性命攸关时刻的雪中送炭！”

沙特外交大臣费萨尔说：“面对疫情，沙中共克时艰，携手并进，各领域合作取得长足发展，体现出沙中友谊的深厚和强劲，以及两国全面战略伙伴关系的含金量。”阿盟副秘书长胡萨姆·扎基说：“我为阿中关系能达到今天这么高的水平感到非常高兴”……一句句话语发自肺腑，令人难以忘怀。中阿携手抗疫的一幕幕再次证明，无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。

在中阿合作论坛第九届部长级会议上，中阿双方共同宣布携手打造面向新时代的中阿命运共同体，一致同意召开首次中阿峰会，为中阿战略伙伴关系发展注入新的强大动力。

中阿命运与共的故事正在翻开新的篇章。正如阿拉伯谚语所说：“抵达，往往是真正行程的开始。”中国和阿拉伯国家正在用实际行动，践行构建中阿命运共同体的郑重承诺；用务实与真诚，浓墨重彩地书写着人类文明交往史上新的篇章。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)