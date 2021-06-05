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中国常驻联合国代表：单边强制措施正将全球卫生危机变成道德危机

2021年06月05日05:08 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月4日电 中国常驻联合国代表团3日同俄罗斯等10国常驻团联合举办“单边强制措施对发展中国家卫生系统影响”线上研讨会。中国常驻联合国代表张军表示，单边强制措施正将全球卫生危机变成道德危机。

　　张军表示，当前全球新冠疫情远未结束。在全球抗疫的关键时刻，一些国家仍然死守单边强制措施不放手，干扰抗疫合作大局，危害受制裁国家人民生命健康。单边强制措施于法无据、于理不容、于情不通，正将全球卫生危机变成道德危机。

　　张军说，单边强制措施违反国际法。个别国家依据国内法发起单边制裁，滥施长臂管辖，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反主权平等这一国际法根本原则，违反不干涉内政这一国际关系基本准则。有些国家甚至企图利用单边制裁，打压当事国合法政府，煽动“颜色革命”，进行政权更迭。有些国家还利用单边制裁谋求不公平的经济和科技竞争。

　　张军说，单边强制措施酿成人权危机。美国等西方国家滥用贸易禁令、阻断金融和投资、干预市场等制裁措施，严重损害受制裁国家发展经济和改善民生的能力，构成对基本人权的持续系统性侵犯。美西方国家打着民主、人权的幌子搞单边制裁，事实上却在侵犯受制裁国家的人权。

　　张军说，单边强制措施加剧人道主义灾难。联合国秘书长、人权高专等不断呼吁疫情期间取消或放松单边制裁，实施人道主义豁免。现实中，人道主义物资和商品贸易却屡屡受到限制。一些国家天天把人道主义法挂在嘴边，却从不真正履行。这是典型的政治化和双重标准做法。

　　张军说，反对单边制裁是国际社会的一致呼声。中国将继续站在真正多边主义一边，站在绝大多数联合国会员国一边，站在公平正义一边。中国将继续积极参与全球抗疫合作。

　　俄罗斯、古巴、巴基斯坦等多国代表在研讨会上发言，敦促有关国家立即取消单边强制措施，呼吁国际社会持续加大对单边强制措施的关注。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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