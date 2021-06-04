人民网曼谷6月4日电 （记者赵益普）4日上午，由中国“南南合作援助基金”、柬埔寨卫生部与联合国开发计划署三方共同实施的“借鉴中国经验提升亚太地区应对新冠肺炎疫情能力援助项目”正式在线启动。该项目将根据柬埔寨抗疫需求，重点增强柬医疗废物处理能力。当天，高棉—苏维埃友谊医院、国立儿科医院、长夏社医疗中心等三家柬埔寨医院接收了项目捐助的部分设备和物资。

柬埔寨卫生大臣曼本亨表示，一直以来，中方对柬医疗卫生事业提供了无私援助和支持，特别是新冠肺炎疫情暴发后，中方即刻派出医疗专家、捐助各项医疗物资和设备，并向柬提供疫苗援助。此次三方合作项目所提供的物资和能力建设是中方对柬的又一次及时援助。

联合国开发计划署驻柬埔寨代表尼克·贝瑞斯福德表示，中方在此次三方合作项目的推动中展现了领导力，给予了大力支持。该项目将及时反馈疫情对环境和健康的影响，通过妥善处理医疗废物来控制病毒传播，从而保护柬埔寨人民。

世卫组织驻柬协调员勒哈格瓦多表示，及时处理具有高度传染性的医疗废物，有助于减少疫情对环境的破坏。中方发起的该项目，将为柬埔寨环境改善和卫生事业发展作出贡献。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，作为构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体的具体实践，中、柬、联合国机构共同开展三方合作，不仅有助于缓解柬当前医疗废物处理设施短缺的问题，更着眼于后疫情时期医疗废物管理和污水处理的可持续发展。中国向发展中国家提供援助的本质是南南合作，体现的是发展中国家的相互支持、相互帮助，展示的是友谊与信任，谋求的是合作与共赢。

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