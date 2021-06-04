新华社惠灵顿6月4日电（记者卢怀谦 陈正安）新西兰学者4日批驳新冠病毒“实验室泄漏”阴谋论，并积极评价中国新冠疫苗助力广大发展中国家抗疫。

在4日发表于《新西兰先驱报》的深度报道《实验室泄漏论不太可能》中，新西兰奥塔戈大学病毒学家杰玛·盖根和梅西大学传染病生态学家戴维·海曼提出三个理由反驳“实验室泄漏”阴谋论。

文章说，首先，此前曾有过冠状病毒成为动物传染病或从动物跃迁到人身上的先例。盖根说，过去20年来已出现了几种能感染人的冠状病毒，如严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒和中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒。

盖根说，虽然尚未找到新冠病毒源头，但这种情况并不罕见。人类对大部分感染人的病毒的来源都不了解，因此需扩大范围从自然界采集样本，更多地了解病毒多样性。

海曼说，科学界多年来一直在警告可能发生类似新冠病毒的大流行，因为人类与自然和动物的接触越来越多，特别是通过破坏栖息地的方式。

第二，没有迹象显示新冠病毒有人工干预的痕迹。科学家研究了新冠病毒的刺突蛋白，发现其受体结合区域能高效结合人类细胞，这被认为是自然选择的结果，而非实验室基因工程的产物。

第三，目前没有证据证明所谓的“实验室泄漏”说法。海曼指出，有大量的数据支持新冠病毒传播是一个“自然事件”。

此外，新西兰奥克兰大学经济系主任阿尼什·乔杜里教授当天在《新西兰先驱报》发表专栏文章指出，西方国家在新冠疫苗和其他援助方面完全以自己为先，而中国却挺身而出提供帮助。截至目前，包括南美洲大部分地区在内的几十个国家和地区正在使用中国研发的新冠疫苗。

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