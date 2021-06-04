新华社贵阳6月4日电 2021年6月4日，国务委员兼外长王毅在贵阳应约同基里巴斯总统兼外长马茂通电话。

王毅转达了习近平主席对马茂总统的亲切问候。王毅表示，复交一年多来，中基关系开局良好，成果丰硕。事实证明，两国复交这一政治决断是完全正确的，符合基里巴斯国家和人民利益。中方愿同基方共同努力，打造更高水平的中基合作。

王毅表示，疫情发生后，中基相互支持、携手抗疫，两国友谊得到进一步升华。中方理解基方在应对疫情方面面临的特殊挑战，将继续对基给予疫苗和医疗物资援助，支持基方战胜疫情。

王毅表示，今年是中国共产党成立100周年，我们已经成功实现第一个百年目标，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，这必将为基方和各国提供更多机遇。中方高度重视发展中基关系。愿同基方深化“一带一路”合作，双方可早日签署共建“一带一路”实施方案。中方将鼓励中国企业赴基投资经营。欢迎基方利用好97%输华商品零关税等优惠政策加强对华出口。希望双方加强各领域对话、交流和合作，推动中基关系行稳致远。

王毅表示，中方高度赞赏基方恪守一个中国原则，坚定支持基方走符合本国国情的发展道路，支持基加快发展、实现振兴。中基都是发展中国家，有着广泛共同利益，要在国际舞台上继续坚定相互支持，共同维护发展中国家的正当发展权益和国际公平正义，共同维护不干涉内政这一国际关系基本准则。

马茂请王毅转达他对习近平主席的良好祝愿，热烈祝贺中国共产党成立100周年，衷心感谢中国对基经济社会发展特别是抗击疫情给予的大力支持，重申坚定奉行一个中国政策，在台湾、涉疆、涉港问题上坚定支持中方正当立场。基十分珍视发展对华关系，愿深化共建“一带一路”，加强双方在基础设施、教育、经贸、投资、医疗等领域的合作。

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