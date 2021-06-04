新华社伊斯兰堡6月4日电 通讯：万家灯火明 环保得人心——探访巴基斯坦萨希瓦尔电站

新华社记者唐斌辉 邹淑华

漫步萨希瓦尔电站厂区道路，各类树木花草鳞次栉比地排列开来，群鸭浮游在人工湖之上，时不时有水鸟掠过水面。夕阳西下，规划整齐的人工湖在落日的余晖下熠熠生辉。

在世界环境日即将到来之际，记者探访了位于巴基斯坦东部旁遮普省的萨希瓦尔电站。该项目由中国华能山东发电有限公司和山东如意科技集团公司共同投资建设，是中巴经济走廊优先实施的重点能源项目。

负责电站运营的华能山东如意（巴基斯坦）能源有限公司企业文化部主任徐衍安说，电站在设计之初就遵循绿色环保理念，把履行环保的社会责任放在重要位置，在设计中采取一系列严格的环保措施，从废气、废水、颗粒物和噪音等多方面确保将环境污染降至最低。

通过运用先进的低氮燃烧技术、高效静电除尘器除尘以及石灰石-石膏湿法脱硫工艺，控制氮氧化物排放水平并吸收烟气中的二氧化硫，同时洗脱烟气中的灰尘和重金属等物质，萨希瓦尔电站的烟气排放指标均远优于当地标准，甚至优于世界银行相关环保标准。

在废水处理方面，电站坚持清污分流、分类处理、一水多用，分别处理工业废水、含油废水、含煤废水和生活污水，废水处理后指标也均满足环保标准要求。此外，电站根据不同水质合理规划，最大可能地回收利用，减少排放。

电站的机械工程师努曼·阿里告诉记者，他曾在中国西北工业大学学习。在中国期间，他看到了许多和现在的萨希瓦尔电站一样的电站，当时他渴望巴基斯坦也能有一座类似的燃煤电站。

“虽然巴基斯坦也有燃煤电站，但规模都不是很大。我曾经也以为燃煤电站不环保，但萨希瓦尔（电站）改变了我的认知，先进的技术让它变得与众不同。”努曼说。

徐衍安说，“巴基斯坦政府于2018年启动百亿棵树造林计划，这与电站的环保理念不谋而合，”借此机会，电站不断扩大树木种植规模和园区绿化面积，目前整个厂区已种植各种树木8万余棵，品种有百余种，铺设草皮15.2万平方米。

努曼说：“电站里有许多种果树，我还记得去年番石榴成熟时，餐厅里摆满了新鲜的番石榴，我们很享受在这里的生活。”

在电站工作了5年半的电气工程师法尔汉·迈赫布卜告诉记者，建设时期的生活环境与现在大不相同，那时随处可见的都是一些建设用的机械设备。但调试期结束后情况逐渐改善，“现在它不单单是一座电站，我更愿意称之为大型花园”。

据徐衍安介绍，电站之前举办过职工开放日和媒体开放日，邀请员工家属、政府官员等来体验这里的生活并广受好评。

“虽然现在电站采取了严格的防疫措施使外人无法进入，但我会经常拍一些电站的照片和视频上传到社交媒体上。越来越多的人开始了解这里。”法尔汉说。

萨希瓦尔电站在环保方面所做出的努力不仅给员工提供了优美舒适的环境，同时也获得当地政府部门的高度认可，电站曾获巴基斯坦第16届与第17届“年度环保卓越奖”等奖项。今年2月，在巴基斯坦国家环境和健康论坛主办的第13届年度企业社会责任峰会上，电站因在改善生态环境方面的长期努力，获颁“可持续发展”等4项社会责任奖项。

“我们想把这个电站当作家园来建设，将来会把绿化和环保继续做下去，使之成为一个真正意义上的‘瓜果花园’。”徐衍安说。

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