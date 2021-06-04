新华社柏林6月3日电 专访：人们应冲破西方媒体报道框架重新认识中国——访《伪圣美国》作者米夏埃尔·吕德斯

新华社记者张远 张毅荣

“在西方媒体的报道框架下，少有对中国客观、分析性的报道，人们应冲破这些固有框架重新认识中国。”德国作家米夏埃尔·吕德斯3日在接受新华社记者专访时说。

吕德斯是德国知名作家、媒体人，曾在中东常驻生活，在叙利亚大马士革学习阿拉伯文学，并在柏林学习政治学。他近期撰写的德语著作《伪圣美国》披露了美国等一些西方国家媒体和政府、资本之间的关系，深受读者欢迎。

吕德斯介绍，西方媒体多为私人所有，服务对象是权力和财富精英，通过构建报道框架、设置报道“滤镜”，进行具有倾向性的报道，包括时常将复杂的政治议题刻意极化为“好人”与“恶人”的争斗，扭曲真相。

“这是错误的思维方式，也是危险的思维方式。这是鼓励煽动对抗，基于暴力外交下的结果，不利于人们增进对各方了解。”吕德斯说。

在《伪圣美国》一书中，吕德斯列举了美国媒体近些年对中国新闻的不少失实报道。他认为，中国作为崛起大国，天然成为美国利益集团和政客的攻击对象，这种攻击操作便利且代价很小。

吕德斯揭露，攻击中国的策略是一些公关公司和游说公司设计的，其中包括较为著名的奥唐奈合伙公司。“我们看到美国不断抛出新的涉华议题，比如香港、新疆等，以吸引媒体的注意力。”

“在许多（西方）涉华报道中，我们看不到客观的讨论或批评，而是（对中国的）妖魔化。”吕德斯说，“我们很难找到几篇能够理性分析中国国情的文章，为什么？这就是因为报道受到了利益集团的框架限制。”

吕德斯说，此前攻击中国符合特朗普政府和共和党利益，他们将中国作为美国国内政策失误的“替罪羊”。拜登政府上台后仍然不易改变这种状况，因为一旦改变对华策略，就会在这种极化叙事中被贴上“对华软弱”的标签。

谈到《伪圣美国》的写作目的，吕德斯表示，他希望欧洲媒体以及各国政府能够保持独立思考的能力，打破框定的认知，跳出美国的阴影。

吕德斯说，特朗普政府先前奉行“美国优先”政策，欧洲政要和媒体对其均持批评态度。而在拜登政府上台后，欧洲出现了盲目的释然和乐观，认为跨大西洋关系会得到极大的修复，但实质上这是错误的判断。

吕德斯认为，如果德国和欧洲舆论仍然不能跳出美国设置的所谓“主流叙事框架”，继续选择与中国和俄罗斯强硬对抗，那么欧洲的外交政策将步入歧途，逐渐失去自身的实力和影响力。

“我们需要更多的人，更多的公众人物，致力于不同文化和不同国家间的对话。”吕德斯说，“从长远来看，我们需要合作而非对抗。这是我想传达的信息。”

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