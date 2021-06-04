新华社圣何塞6月3日电 随笔：哥斯达黎加保护生物多样性的良性发展之道

新华社记者范小林

57岁的佩德罗在哥斯达黎加东北部萨拉皮基地区拥有一片占地10公顷的生态庄园。20岁出头时，他曾砍掉自己土地上大部分林木发展牧场养牛。10年后，哥斯达黎加建立生态补偿机制，在国家补贴下，佩德罗不断种树，最终将当时大部分是牧场的土地又恢复成森林。

依托森林生态系统丰富的生物多样性，佩德罗开始经营生态旅游。他的庄园里生长着热带奇花异草，蜂鸟萦绕花间，树懒高挂树端；如果你足够幸运，还能见到草莓箭毒蛙。佩德罗接待游客、观鸟爱好者，收取门票和向导费。他还为动物学家和生态学者提供住宿和野外考察营地，这给他带来不菲收入。

佩德罗是哥斯达黎加20多万生态旅游从业者的一员，他的经历也是这个中美洲小国成功保护生物多样性并让民众受益的缩影。哥斯达黎加拥有地球上近6%的物种，是全球生物多样性最丰富的国家之一。这个只有500万人口的国家，每年接待约300万游客，超过60%的游客选择这里是因为丰富的生物多样性。

“我认为，利用丰富的生物多样性发展生态旅游这种无烟产业是哥斯达黎加的成功之处，也是其他国家可以效仿的，”哥前环境和能源部长埃德加·古铁雷斯日前接受新华社记者采访时说，“哥斯达黎加的经验表明，生物多样性的确是可以用来实现国家发展，并留传给子孙后代的财富。”

古铁雷斯认为，生物多样性保护不能仅靠政府、法律、教育，最终需要每个社区参与和受益，这才是保护生物多样性在哥斯达黎加深入民心的原因。

哥斯达黎加生物多样性保护并非一帆风顺。20世纪七八十年代，由于乱砍滥伐，哥斯达黎加森林覆盖率从75%下降到21%，生物物种也逐渐减少。20世纪九十年代，哥斯达黎加建立生态补偿机制，成为扭转局面的关键。这一机制向在自己土地上保护生物多样性的人提供经济补偿。佩德罗正是这一机制的受益者。他不仅因种树得到补贴，还在专家指导下种植能够吸引珍稀动物的特有热带植物、有机水果和香料。

如今，哥斯达黎加这个号称“中美洲花园”的国度52%的面积被森林覆盖，25%以上国土为数十个国家公园、生物多样性保护区和野生动物自然栖息地。2019年，旅游业为哥斯达黎加创造了近40亿美元的收入，占国内生产总值8%以上。哥斯达黎加大学环境经济学专家胡安·罗巴利诺说，保护生物多样性带来生态红利，使政府和个人有更多资金投入保护，生物多样性进一步丰富又促进了生态旅游，形成一条良性循环的发展之路。

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