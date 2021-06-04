新华社斯德哥尔摩6月3日电（记者付一鸣）据瑞典媒体3日报道，可能与新冠有关的儿童类川崎病病例在瑞典快速增加，目前已多达234例，比3个半月前增加67%。

瑞典《每日新闻》3日刊登一篇由26名病毒学、传染病学、细胞生物学等学科专家联名发布的文章，介绍了当前新冠疫情在儿童中传播和引发相关症状的最新数据。数据显示，瑞典儿童类川崎病病例已增至234例，即每10万名儿童中确诊9.8例，约为美国儿童类川崎病比例的两倍（每10万名5例）、丹麦的4倍（每10万名2.2例）、德国的6倍（每10万名1.7例）。

类川崎病又被称为多系统炎症综合征，患儿会出现类似川崎病的症状。该病主要在感染新冠病毒的儿童中出现，可能与新冠病毒有关，但目前还无法得出确切结论。

大多数类川崎病患儿此前没有基础疾病，患儿最初出现的症状通常是腹痛、恶心和高烧。一些患儿出现神志不清或反应迟钝，部分患儿有皮疹、眼部充血等症状，还有一些患儿由于心脏功能严重受损和血压下降而休克。

研究发现，如果某儿童感染新冠病毒后再确诊患类川崎病，有关炎症反应通常在感染病毒3至6周后出现。意大利、法国、美国和英国自新冠疫情发生以来曾报告发现一些儿童出现类川崎病症状。

学科专家们在该联名文章中还指出，在瑞典公共卫生局确认已感染新冠病毒的16.4万名儿童中，他们估算约有1.6万至5万名儿童出现新冠长期症状。这些儿童平均年龄为11岁至13岁，疲劳、嗓子疼、头痛和恶心以及反复感染等是最常见症状，一些儿童还出现了注意力方面的问题和记忆缺陷。目前观察到儿童新冠长期症状可持续超过一年。

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