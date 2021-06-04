新华社堪培拉6月4日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚科学院日前发布公报说，该机构启动一项新的科研任务，计划用25年时间去探索和命名澳大利亚迄今仍未被发现和命名的物种。

这项物种探索计划负责人、澳大利亚科学院生物分类项目主管凯文·蒂勒在公报中说，澳大利亚估计存在75万个物种，在对该国丰富的生物多样性进行了300多年科学探索后，迄今仅有约30%的物种被命名和记录。

蒂勒表示，如果没有发起这项任务，可能还需要400多年才能完全发现该国迄今未知的植物、动物、真菌和其他生物体。而如果“将当前和未来科学家的技能与基因组测序、人工智能和超级计算机等新技术结合起来，可以到2050年前实现这一雄心勃勃的目标”。

据介绍，该计划初期的重点工作是研发“国家生物银行”和“DNA（脱氧核糖核酸）序列库”，以确保所有已知澳大利亚物种的DNA序列数据都是可用的。

公报介绍说，澳大利亚咨询机构“德勤经济”发布报告认为，在探索澳大利亚未知物种方面每投资1澳元（1澳元约合0.77美元），能够为澳大利亚带来35澳元经济收益。

“这项任务成功完成后，将有助于开辟一条通往可持续和繁荣未来的道路，并使澳大利亚成为世界上第一批受益于充分记录生物多样性的国家之一。”蒂勒说。他还对媒体表示，启动这项任务也是为了应对气候变化带来的威胁，例如避免一些物种在未被发现之前就已灭绝。

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