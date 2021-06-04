人民网布鲁塞尔6月3日电 （记者任彦）6月2日，比利时布鲁塞尔中国文化中心与上海高安路第一小学共同举办 “云上联谊会”，在线庆祝“六一”儿童节。

活动以“童心相连·唱响友谊”为主题，主要包括自我介绍、知识抢答、分组交流、同唱一首歌等环节。来自文化中心少儿汉语班的学员和高安路第一小学的学生代表在“云端”相聚。

活动伊始，中欧小朋友代表分别致欢迎词。高安路第一小学的施欣妤同学用诙谐幽默的语言介绍了上海陆家嘴有名的“厨房三件套”，以及上海人早餐“四大金刚”，欢迎比利时小朋友来品尝。文化中心少儿汉语班来自德国的萨巴斯腾介绍了比利时的巧克力、华夫饼和著名景点，欢迎上海小朋友到比利时来玩。

进入自我介绍环节，大家踊跃发言，各展其长。“你好，我叫卡塔丽娜，很高兴认识你们。我今年10岁，来自西班牙。”一名活泼开朗的小女孩说，“我喜欢看书、听音乐、画画和弹钢琴，还特别喜欢弹竖琴。”来自塞尔维亚的安娜莉亚曾在上海和香港居住过，她展示了从上海和香港带回来的吉祥物、卡通和斗笠，她说，“我在布鲁塞尔欧盟国际学校上学，我喜欢数学课、体育课、科学课和历史课 ，我会说英语，我正在学习汉语。”

上海高安路第一小学的李晨溪喜欢看书、唱歌、画画、游泳、弹钢琴和书法，爱好骑马和开卡丁车，展示了自己得意的绘画和书法作品，她希望通过这次活动与布鲁塞尔的小伙伴成为好朋友。爱打篮球和航模的董一辰展示了自己的航模作品，吴一尘、卓悦和金欣妤秀出了自己的绘画作品。“疫情虽然隔开了我们之间的距离，但是无法阻断我们对友谊的追求。”施欣妤道出了大家共同的心声。

经过一番自我介绍，大家变得熟络起来。在趣味知识抢答环节，气氛一下子变得“紧张刺激”起来。面对一道道与比利时和中国有关的旅游、文化、动漫、电影等抢答题，小朋友们争先恐后抢答，都想成为“答题王”。不知不觉间活动进入了高潮，在上海布谷鸟合唱团指挥仲老师主持下，中欧小朋友同唱《你笑起来真好看》。“你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光，美得像画卷”，欢快的歌声在空中回响。中欧小朋友分别领唱，连唱3遍意犹未尽。

据布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友介绍，文化中心少儿汉语班学员年龄在6至15岁之间，来自欧洲多个国家。此次联谊会是文化中心2021“中国旅游文化周”“六一”特辑板块内容之一，希望中欧小朋友通过欢乐友爱的交流互动，加深了解，增进友谊。

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