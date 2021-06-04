新华社巴格达6月4日电 全球连线：“中国取得的发展成就是世界此前从未经历过的”——访伊拉克前临时政府总理阿拉维

新华社记者张淼

伊拉克前临时政府总理伊亚德·阿拉维日前在巴格达接受新华社记者专访时表示，在中国共产党领导下，中国取得了世界此前从未经历过的发展成就，期待中国的发展经验可以惠及更多国家。

阿拉维对中国共产党百年华诞表示祝贺。他说，中共在百年历程中展现出坚定不移的决心，带领中国在正确方向上前进。改革开放以来，中国取得的进步世界瞩目，中国的发展经验能够为其他国家提供借鉴。

阿拉维说，中国曾经是一个面临贫困等诸多难题的国家，而如今已经发展成为经济强国，在社会治理方面不断进步，“中国取得的发展成就是世界此前从未经历过的”。

回忆起2019年在中国访问期间的见闻，阿拉维用“不可思议”来形容。他还表示，中国在科技领域取得进步，源于中国共产党和中国政府秉持开放思想，把科研放在非常重要的位置。

谈到中国打赢脱贫攻坚战，阿拉维指出，中国在减贫领域取得的成果证明中国政府致力于提升民众生活水平，彰显出中国共产党的卓越领导力。

阿拉维表示，新冠疫情暴发后，中国采取措施有效控制疫情。当前，许多国家的民众正在接种中国疫苗，中国疫苗成为国际社会可及的公共产品。“中国疫苗有效性高。我看到许多非洲和中东国家使用中国疫苗，很多领导人也接种了。”

作为伊拉克民族团结党创始人，阿拉维表示珍视该党与中国共产党之间的友好关系。他说，疫情过后，双方应进一步加强对话交流，从政府和民间层面增进友好关系。

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