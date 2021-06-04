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特朗普博客页面关闭　上线不足一个月

2021年06月04日08:24 | 来源：新华网
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美国前总统唐纳德·特朗普个人网站上的博客页面在上线不到一个月后关闭。特朗普助理贾森·米勒2日说，博客作用不大，团队对为特朗普创立个人社交媒体平台另有方案。

特朗普个人网站上名为“来自唐纳德·J·特朗普的书桌”的博客页面2日已被从移除。米勒当天向美国媒体证实，这一博客不会被重新启用。

他说，该博客对特朗普建立个人社交媒体平台仅起“辅助性作用”，团队正在为建立平台努力筹备，估计不久可以公布相关消息。

美国国会大厦1月遭暴力冲击后，美国主要社交媒体平台认为特朗普煽动暴力，查封了他的账号。

米勒3月接受美国福克斯新闻频道采访时说，特朗普可能会在两三个月后“借助他自己的平台”重返社交媒体。他说，这一平台“将会很大”，有望吸引数千万用户。

“来自唐纳德·J·特朗普的书桌”这一博客页面先前被标榜为可以“自由、安全地畅所欲言的地方”，但其实是特朗普单方面向受众发布信息的渠道。他所发贴文可以被人们转发到推特、脸书等社交媒体。

特朗普担任总统期间频繁使用推特宣布政府人事变动、重大决策，或臧否时事，有媒体评论他“推特治国”。推特上有8800多万个账号关注了特朗普。

1月6日，大批特朗普支持者强行闯入国会大厦，打断正在举行的2020年总统选举结果认证过程。事件造成5人死亡，百余名警察受伤。之后，推特以“存在进一步煽动暴力行为的风险”为由，永久性封禁特朗普账号。

脸书、优兔、“照片墙”、“阅后即焚”等各类大型社交媒体也冻结了特朗普的账号。脸书的独立监督委员会5月说，脸书当时封掉特朗普账号的行为正确。优兔说，当其认定暴力风险降到足够低时，将恢复特朗普的频道页面。

今年以来，特朗普接受媒体采访时，依然说自己是“一场阴谋的受害者”，称自己的“2020年选举（胜利）被窃取”。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)

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