韩国3日发布的一项调查显示，首尔二三十岁调查对象中，将近三分之二认为韩国不是理想居住地。

韩国智库“首尔研究所”调查1000名20岁至39岁首尔居民，得出上述结论。韩联社援引调查结果报道，调查对象中，65.5%不认同“与其他国家相比，韩国是年轻人可以生活得相当好的国家”这种说法，表示完全不认同和一定程度上不认同的人分别占32.1%和33.4%；只有10%认同这一说法，另有24.5%既不认同也不反对。

被问及是否比四五十岁的人拥有更多社会机会和经济机会时，63.3%的调查对象给出否定回答，仅18.1%给出肯定回答。

在回答是否认同韩国社会“确保人们努力就会有公平回报”这种观点时，调查对象中，60.4%完全或一定程度上不同意，14.3%非常认同或一定程度上认同。另外，24.8%调查对象认为自己在社会阶层中有上升空间，这一比例比2009年类似调查下降17个百分点。

首尔研究所的调查还要求调查对象为生活满意度打分，满分为10分，5分代表满意度“一般”。结果显示，调查对象打的平均分为4.63分。（王逸君）【新华社微特稿】

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