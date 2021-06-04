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全球十分之一巨型红杉树毁于去年美国加州山火

2021年06月04日08:22 | 来源：新华网
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美国国家公园管理局研究人员近日撰写的一份报告显示，去年一场肆虐加利福尼亚州内华达山脉南部的山火烧毁了全世界至少十分之一的成熟巨型红杉树。

据美国《维塞利亚时报》报道，这场去年8月19日爆发的火灾烧毁了红杉国家公园中面积约707平方公里的林木。研究人员使用卫星成像和建模，确定7500棵至10000棵红杉树毁于这场火灾——相当于全球成熟巨型红杉树总量的10%至14%。

“这些树存活了数千年，它们在数十场山火中都幸存了下来。”红杉国家公园和金斯河谷国家公园资源管理和科学主管克里斯蒂·布里格姆感到痛心。她说，这些数字只是初步统计，“我徒劳地希望……情况没那么糟，但这只是希望——而不是科学”。

红杉树林是世界上吸收大气中二氧化碳效果最好的森林之一。这片森林在被烧毁之前是野生动物的重要栖息地，并且在保护水源方面发挥重要作用。《维塞利亚时报》援引森林管理者的话报道，如此众多数量红杉树被毁导致的后果将“持续数十年”。

美联社报道，这场山火因闪电引发，火势一度过大而无法扑灭，直至去年12月才得以控制，过火面积超过700平方公里。尽管冬季时有雨雪，但始终未能彻底浇灭余烬。今年5月，工作人员在红杉国家公园调查火灾影响时发现一棵高大红杉树仍在冒烟。

加州去年遭遇有记录以来最热8月，9月多地气温又创下历史新高，山火过火面积也创历史新高。加州历史上过火面积最大的20场山火中有6场发生在去年，排名前五的山火有3场发生在去年。气候学家警告，随着全球变暖，今后类似大火只会更频繁。（蒋国鹏）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)

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