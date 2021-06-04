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白俄罗斯宣布对美国制裁采取反制措施

2021年06月04日07:39 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克6月3日电（记者魏忠杰　李佳）白俄罗斯外交部发言人格拉兹3日表示，白俄罗斯已对美国制裁白国有企业一事采取反制措施。

　　格拉兹在回答媒体提问时说，美国对白俄罗斯石油化工康采恩一些下属企业实施的单方面制裁3日开始生效，这是违反国际法的非法行为，旨在向主权国家施压，白俄罗斯不能无视美方的不友好行为。

　　格拉兹说，白外交部当天召见美国驻白使馆临时代办，向其宣布白方反制措施，包括减少美国驻白外交使团外交和行政技术人员数量、收紧签证程序、临时限制美国专家在白工作等。同时，白方收回关于允许美国国际开发署在白开展工作的决定。

　　格拉兹表示，白方不希望两国紧张关系升级，并准备根据平等和相互尊重原则继续同美方保持接触。

　　据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机5月23日因炸弹威胁紧急降落在白首都明斯克国际机场。但有西方媒体报道说，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了乘坐这架飞机的白俄罗斯支持反对派的记者罗曼·普罗塔谢维奇。美国白宫5月28日宣布，美方将于6月3日对9家白俄罗斯国有企业重启制裁。

(责编：胡永秋、刘洁妍)

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