本报驻德国记者 花 放

德国国家旅游局、欧洲活动中心协会和德国会议促进局近日联合发布的报告指出，随着新冠疫苗接种推广，德国会展业从2021年起有望逐步复苏，到2022年，线下会展模式将加速恢复。线上线下相结合的会展活动仍将保持强劲发展势头。

会展经济在德国经济中具有重要作用。根据德国展览业协会的数据，来自全球各地的参展商和观众每年在德国会展市场上的开支可达约145亿欧元，会展相关产业每年可贡献约280亿欧元的产值。举办会展每年还可为德国创造约23.1万个工作岗位。

受疫情影响，德国会展市场2020年急剧萎缩，会展业自去年11月起几乎处于完全停摆状态。2020年原定于德国举行的368场各类会展中，仅有约30%最终如期举行。除组织方和参展企业外，相关城市中包括餐饮、住宿、物流、零售以及交通在内的多项服务行业都受到冲击。原定于今年在德国举行的380场各类会展中，已有220场被取消或推迟至2022年举行。

德国各大会展企业积极寻找线下会展的替代模式。2020年，包括著名的柏林国际消费电子展和法兰克福书展在内的多场会展通过线上为主、线上线下结合或完全线上模式如期举行。

“通过线上的虚拟空间，在无法进行商业旅行的情况下，让来自各行各业的企业得以建立或保持联系，这在疫情期间确实非常重要”，德国展览业协会总经理霍尔特迈尔肯定了线上会展在特殊时期发挥的重要作用。他同时强调，线上会展无法取代真实的线下会展，因为“线下会展为人们提供了全方位了解产品的平台，这对化妆品和食品行业至关重要，而线上会展无法提供类似体验”。

（本报柏林6月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)