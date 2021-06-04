本报石家庄6月3日电 （记者焦翔、韩晓明）应中共中央对外联络部和中共河北省委邀请，阿尔及利亚、埃及、巴勒斯坦、突尼斯等20个阿拉伯国家的驻华使节及阿盟驻华代表处代表等3日赴河北，参观西柏坡纪念馆、中共中央旧址，考察正定县塔元庄，参加“共话百年历史 共创美好未来”主题交流活动。

中联部部长宋涛表示，使节们来西柏坡和正定县考察交流有助于更好了解中国共产党百年历史，了解中国取得辉煌成就和奇迹之源。中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，同时为世界和平发展作出重大贡献。中国共产党愿同阿拉伯国家政党共同落实好习近平总书记同阿方领导人的重要共识，携手共建新时代中阿命运共同体。

阿拉伯国家驻华使团团长、阿尔及利亚驻华大使布哈利法等热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示通过此次活动，加深了对中共党史和习近平新时代中国特色社会主义思想的了解，坚信中国共产党必将带领中国创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 03 版）

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