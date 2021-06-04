米格尔·梅希亚

我从上世纪90年代开始访问中国，每一次到访都能发现新的变化。我所参观的中国工厂，旧机器被先进的智能设备所替代，“中国制造”不断向“中国智造”升级。我见到的中国农村，土灶变成了燃气灶，土坯房变成了小楼房，如今基本实现了村村通公路、村村通网络。

在中国共产党领导下，中国人民坚定走中国特色社会主义道路，中国取得经济社会发展的巨大成就。面对新冠肺炎疫情挑战，中国共产党将人民的生命安全和身体健康放在第一位，采取果断措施，很快取得了抗疫斗争的重大战略成果，充分彰显了中国共产党的领导优势。中国共产党在世界政党中的声望进一步提升。

历史证明，100年来，中国战胜无数艰难险阻并取得胜利，关键在于中国共产党的领导和广大人民群众对中国共产党的拥护和支持。

我在阅读《习近平谈治国理政》时，深切领悟到中国共产党及其领导人在保障人民福祉、促进国家繁荣富强以及推动世界和平发展进程中所展现的智慧。中国共产党人始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心和使命，秉持人类命运共同体理念为世界谋大同。书中关于中国在深化改革开放、依法治国、反腐倡廉、生态文明建设、可持续发展等方面的理念，对世界各国政党都具有重要借鉴意义。

中国提出新发展理念，承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，在推动全球可持续发展上发挥了引领作用。

当前，国际形势纷繁复杂，单边主义和保护主义盛行。可贵的是，中国为推动世界和平发展发挥了稳定器和助推器作用。共建“一带一路”倡议在全世界引起广泛共鸣，共商共建共享的理念深入人心。19个拉美和加勒比国家同中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。我相信，在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指引下，拉中合作将为拉美人民带来更多实实在在的利益。

（作者为多米尼加左派团结运动总书记、政府地区一体化部部长）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)