新华社贵阳6月3日电（记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅3日在贵阳主持第四次中阿巴三方外长视频对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希参加。

王毅表示，当前国际和地区形势正在发生复杂深刻变化，外国驻军加速自阿撤离，阿国内和平和解进程受到冲击，武装冲突和恐怖主义活动日趋频繁，阿富汗和本地区安全稳定面临新的挑战。当前形势下，三方更有必要加强沟通合作，推动阿富汗局势向符合阿及地区国家共同利益的方向发展。

阿特马尔和库雷希积极评价中阿巴外长对话机制取得的重要成果，高度赞赏中方为推动三方合作所作贡献。阿特马尔和库雷希表示，当前地区形势复杂演化，阿、巴愿同中方打造更加紧密、友好的邻里伙伴关系，加强共建“一带一路”，深化政治、经济、互联互通等领域合作，共同推动三国及地区和平稳定与发展。

三国外长围绕“阿富汗和平和解进程”和“中阿巴三方合作”两大议题友好深入交流，取得一系列新的共识。

三方强调，应切实推进阿富汗和平和解进程，早日停火，结束暴力。外国自阿撤军应以负责任方式有序推进，防止阿安全局势恶化，避免恐怖主义势力借机回潮。阿富汗问题解决方案应充分体现“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿富汗成为独立、主权和中立国家，奉行温和穆斯林政策，坚定打击恐怖主义，与各国特别是周边国家和睦相处。

三方同意，要探索疫情背景下深化中阿巴三方合作的有效途径。加强抗疫、民生和人文领域合作，推动“一带一路”合作实质性向阿延伸，更好造福地区人民。

三方重申，共同打击一切形式恐怖主义，强调应抵制反恐“双重标准”，不允许任何恐怖组织或个人利用各自领土从事针对其他国家的罪恶活动，加强联合打击“东伊运”等恐怖势力，维护地区安全稳定。

中巴重申将坚定支持阿富汗和平重建，愿扩大同阿富汗的经贸往来，协助阿增强自主发展能力，促进阿富汗和本地区可持续发展。阿巴表示愿加强沟通协调，深化政治互信，共创和平合作前景。

会议发表了《第四次中阿巴三方外长对话联合声明》，包括《关于阿富汗和平和解进程的联合声明》和《关于深化三方合作的联合声明》。

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