新华社贵阳6月3日电（记者孙楠、骆飞）国务委员兼外长王毅3日在贵阳主持第四次中阿巴三方外长对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希参加。

王毅表示，三方外长对话气氛和谐友好，讨论深入，卓有成效，主要达成八点共识：

一是坚定推进阿富汗和平和解进程，呼吁阿国内各方停火止暴，实质性推进阿人内部谈判，欢迎塔利班回归阿政治主流。外国军事力量应以负责任方式有序撤离。地区国家应为稳定阿局势发挥更大建设性作用。

二是加强三方政治互信，密切交往沟通，发展睦邻友好。中方将继续为阿巴改善和发展关系发挥积极作用。

三是中巴重申坚定支持阿和平重建，愿扩大同阿经贸往来，帮助阿增强自主发展能力。

四是深化高质量共建“一带一路”合作，支持合作向阿实质性拓展，提升三国及地区互联互通水平。

五是以灵活方式推进三方务实合作，实施更多改善民生项目，探索在医疗、教育等领域新的合作空间。

六是继续加强抗击新冠肺炎疫情合作。中方愿为阿巴提供更多抗疫支持，直至共同战胜疫情。

七是加强反恐安全合作，抵制反恐“双标”，加大打击“东伊运”等恐怖势力。

八是深化三方外长对话机制建设，尽快举行三方外长面对面对话。

(责编：胡永秋、杨光宇)