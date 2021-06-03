人民网讯 由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与武汉大学中国边界和海洋研究院共同承办的“构建人文共同体 凝聚发展新动力”上海合作组织民间友好论坛智库分论坛在湖北省武汉市举行。中国社会科学院副院长王灵桂、上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽、湖北省政府副省长肖菊华、武汉大学党委书记韩进和上海合作组织秘书长诺罗夫分别发表讲话。

王灵桂介绍，“上海精神”强调互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，超越文明冲突、冷战思维和零和博弈，掀开了国际关系史崭新的一页。在新形势下，首先，为积极有效抗击新冠疫情，上合组织应在全球和地区卫生治理领域发挥更大作用；其次，为促进后疫情时代成员国经济恢复，上合组织应在加强地区各国务实合作和互联互通方面发挥更大作用；第三，要继续推动人文交流和民间交往，在夯实睦邻友好合作的社会和民意基础方面发挥更大作用。

崔丽指出，民间交往在增进上合组织人民相互了解、促进各国繁荣发展方面发挥了重要作用。她提出，为进一步促进上合组织民间交流工作，应进一步筑牢组织发展的民意基础、拓宽互利共赢的合作渠道、提升各方互学互鉴的水平，并充分发挥智库的作用。

肖菊华首先欢迎国内外代表来到浴火重生的湖北。她强调，湖北与上合组织成员国渊源深厚，交往密切，共同开展了丰富多彩的人文活动，在抗击新冠疫情中互帮互助，分享抗疫经验。本届论坛与会代表的集思广益、建言献策将推动更高水平的合作。为此，湖北要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，弘扬伟大的抗疫精神，坚定不移扩大开放，为湖北与上合组织国家民心相通和互利合作注入新动力。

韩进认为，上合组织框架之下的一系列民间友好论坛的活动必将进一步增强上合组织长远发展的民意基础。他指出，高校和科研机构应该发挥优势，承担人文交流的责任，培养新一代友谊使者，使友谊星火代代相传。

诺罗夫表示，今年是上合组织成立20周年，20年来上合成员国遵循“上海精神”，形成新型区域合作模式，加强了政治经贸和人文领域合作。中国严格遵循“上海精神”，为上合组织的发展作出重大贡献。他高度评价武汉应对疫情的组织工作，以及武汉人民的英雄主义和团结抗疫的精神。

此次分论坛还邀请了来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国代表、驻华使节、国内外智库及大学相关研究机构、国内外媒体等代表出席活动。（邓洁、实习生姚丰瑞）

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