人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

《马恩经典365天》艺术笔记本首发

2021年06月02日14:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯  近日，中央编译出版社推出的《马恩经典365天》艺术笔记本首发仪式在中央党校大有书馆举行。

中央编译出版社副社长张远航表示，《马恩经典365天》采用图文结合的形式，收录国内外著名艺术家创作的马克思主义题材美术作品、马克思恩格斯手稿、马克思及其家人的珍贵历史照片365幅，并精选马克思恩格斯经典论述365条，用大众喜闻乐见的方式诠释经典。在兼顾知识性、艺术性、趣味性的同时，笔记本还具有实用性，留有相应的空白，使读者在了解马恩经典的同时可以随时记录下自己的体会、感想和扩展阅读计划。

《马恩经典365天》在产品设计的各项细节上也别有深意：选取咖啡色触感书匣，象征着马克思恩格斯建立伟大友谊的地方——法国雷让斯咖啡馆；采用起源于法国、兴盛于英国的法兰绒作为封面的硬面裱糊，象征着马克思恩格斯在法国、英国从事过的革命斗争和理论创作；使用东方雅韵象牙白内页纸，象征着马克思恩格斯对东方尤其是中国革命的关注。中央编译出版社希望通过这一新的文创形式，在推动马克思主义传播的立体化、多元化方面进行新的尝试。

中央党校马克思主义学院副院长牛先峰表示，在庆祝中国共产党成立100周年之际，推出《马恩经典365天》这样一部创意产品很有意义。它将马恩经典语录和主题艺术作品等有机结合，精致、实用，图文并茂，既多方位呈现了马恩经典，又在日常工作生活中潜移默化地熏陶读者。他希望作品可以激发广大读者更好领悟马克思主义的原理，掌握马克思主义的方法论，更好追溯中国共产党人的先进性与纯洁性的理论源头，从而也更好投入到新时代中国特色社会主义的伟大实践中。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部