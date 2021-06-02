人民网讯 近日，中央编译出版社推出的《马恩经典365天》艺术笔记本首发仪式在中央党校大有书馆举行。

中央编译出版社副社长张远航表示，《马恩经典365天》采用图文结合的形式，收录国内外著名艺术家创作的马克思主义题材美术作品、马克思恩格斯手稿、马克思及其家人的珍贵历史照片365幅，并精选马克思恩格斯经典论述365条，用大众喜闻乐见的方式诠释经典。在兼顾知识性、艺术性、趣味性的同时，笔记本还具有实用性，留有相应的空白，使读者在了解马恩经典的同时可以随时记录下自己的体会、感想和扩展阅读计划。

《马恩经典365天》在产品设计的各项细节上也别有深意：选取咖啡色触感书匣，象征着马克思恩格斯建立伟大友谊的地方——法国雷让斯咖啡馆；采用起源于法国、兴盛于英国的法兰绒作为封面的硬面裱糊，象征着马克思恩格斯在法国、英国从事过的革命斗争和理论创作；使用东方雅韵象牙白内页纸，象征着马克思恩格斯对东方尤其是中国革命的关注。中央编译出版社希望通过这一新的文创形式，在推动马克思主义传播的立体化、多元化方面进行新的尝试。

中央党校马克思主义学院副院长牛先峰表示，在庆祝中国共产党成立100周年之际，推出《马恩经典365天》这样一部创意产品很有意义。它将马恩经典语录和主题艺术作品等有机结合，精致、实用，图文并茂，既多方位呈现了马恩经典，又在日常工作生活中潜移默化地熏陶读者。他希望作品可以激发广大读者更好领悟马克思主义的原理，掌握马克思主义的方法论，更好追溯中国共产党人的先进性与纯洁性的理论源头，从而也更好投入到新时代中国特色社会主义的伟大实践中。

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