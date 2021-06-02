人民网赤溪5月31日电 （吴思萱）“这就是我们赤溪村现在的主街，你看怎么样？”站在福建省宁德市摆脱贫困主题展览馆的赤溪村海报前，赤溪村党总支书记杜家住笑着问道，自豪之情溢于言表。

“脱贫致富路上交通先行。我们村现在交通很便捷，到最近的城镇从原来的1个半小时缩短到现在的40分钟……”对于赤溪村的脱贫攻坚，杜家住如数家珍，滔滔不绝。

宁德市摆脱贫困主题展览馆中赤溪展区。人民网 吴思萱摄

搬出大山 住进新房

过去，赤溪村的居住环境较差，人畜混居的家庭住房模式是常态，村中道路等基础设施的硬件条件十分薄弱。在实施集体搬迁政策后，村民住上好房子，过上新生活。

1994年，下山溪自然村第一批开展整村搬迁，由党和政府以及社会爱心人士共集资32万元建房。随后，以自主搬迁模式为主导，逐步开始对赤溪其余自然村进行易地搬迁。

谈起赤溪村的今昔变化，杜家住感慨万千。他谈到：“1995年，村里统计过，全村12寸黑白电视才15台。现在不一样了，大家生活都富裕了，每家每户各类电器都有了。全村418户村民中，有130多户都有了小轿车……”

通过搬迁，赤溪自然村数由14个减至一个中心村和两个自然村，生活配套、文化教育、医疗卫生等设施一应俱全。赤溪村的改变和村民生活品质的提升是脱贫攻坚的最真实记录。

因地制宜 “弱鸟先飞”

搬出来，住下来，更要富起来。赤溪村在搬迁工作之后积极推动发展产业，探索因地制宜发展乡村振兴之路，实现“弱鸟先飞”。

杜家住指出，大旅游是赤溪村产业发展的核心。距离赤溪车程25公里的太姥山核心景区拥有丰富的生态资源，赤溪抓住太姥山“山川海岛”中的“川”特色，不断开发乡村大旅游。

2019年，赤溪村旅游人数达到27万人次。2020年受疫情影响，旅游人数有所下降，达25万人次，旅游产值达2800多万元。杜家住介绍说：“从今年年初一开始，旅游开始复苏，平均一天有500人来赤溪村旅游。到目前为止，今年10万人次的旅游收入已约有1200万元。”

赤溪村村民胡丽眉。人民网 亚瑟夫摄

2020年，赤溪村的人均可支配收入达到30127元。谈到收入的提高，赤溪村村民胡丽眉也说起了自家生活的改变。她深有感触：“我2003年嫁到赤溪村，当时生活很贫困。丈夫在外务工一个月赚800元。现在，家里开民宿，我也会采茶，丈夫做点运输，我们家的年收入超过10万。”

杜家住表示，在脱贫攻坚过程中，村民们腰包鼓起来了，得到了实实在在的成果，也愿意更好地投入到乡村建设和振兴中。可以说，赤溪30年的脱贫攻坚取得了阶段性成果。

打造品牌 创新致富

“过去，勤劳可以让人温饱。但现在，勤劳还要创新才能致富。”杜家住对赤溪村未来的乡村振兴之路颇有想法，“乡村振兴在很大程度上就是要发展乡村旅游。发展旅游，做新做奇做特至关重要。”

他强调，旅游文化、扶贫文化、畲族文化是赤溪村的三大品牌。立足文化资源，结合生态资源，深挖历史资源，把赤溪村的文化品牌进一步做大做强，实现从“单一旅游”到“多元旅游”的提升，留住更多的游客，赤溪村民的收入才能更高，赤溪村的振兴才能走得更远。

赤溪村党总支书记杜家住。人民网 吴思萱摄

旅游文化上，不断上“新”。一方面，针对目前白茶和旅游两大村中支柱产业，赤溪村进一步打造茶旅结合。另一方面，利用赤溪村山水交融的独特风光，深挖森林资源和水域资源，开发体验式、沉浸式旅游，也通过引进现代旅游项目将传统产业激活换新。杜家住举例说：“竹筏在赤溪沿用千年，历史悠久。从过去的交通工具变为现在旅游项目，竹筏漂流为村民提供就业岗位将近60个，让村民在家门口就能上班，而且这一项的年收入能有35000元到50000元的基本保障。”

目前，赤溪村发展起竹筏漂流、瓜果采摘、户外体验等多个游览项目，形成了以九鲤溪水域风光带、下山溪河段峡谷型水域风光以及坑里弄古民居群、田园自然风光等为主的旅游业发展格局。村民在收入不断增多的同时，也在旅游开发中收获了满满的成就感和幸福感。

扶贫文化上，不断推“新”。杜家住表示，“闽东之光”就是赤溪村最大的资源。通过深入挖掘赤溪历史文化资源，将赤溪的红色基因与扶贫成果相结合。从典型的“老少边岛贫”地区，在党和政府的领导下，一步步摆脱贫困，变成“中国扶贫第一村”，到向全国推广“宁德模式”，赤溪村有很多故事可以书写。

畲族文化上，不断创“新”。畲族人口占赤溪总人口的40%，畲族文化也是赤溪的一大特色。近年来，赤溪村努力打造畲族文化村来促进旅游。胡丽眉就是一位畲族姑娘，她向记者介绍到：“你看我身上穿的就是我们畲族的民族服装——凤凰装，村里也组建了畲歌队，给游客们进行文化表演。比如，每年的四月四，是畲族的凤凰节，我们也会穿着民族服饰开展一些文化活动。现在在村里，我们赤溪村妇女走上舞台的机会越来越多了。”

赤溪村在打造文化品牌的同时，也让村民收获了物质生活水平提高和精神文化生活愈加丰富的双赢。赤溪，这座山水与文化融合发展的美丽乡村，以溪而生、以溪而乐、以溪而兴。

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